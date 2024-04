Fred Vasseur is tevreden met de stap die Ferrari heeft weten te zetten richting Red Bull Racing, maar volgens de teambaas van de Italiaanse grootmacht is het cruciaal om bescheiden te blijven.

Ferrari is goed aan het huidige Formule 1-seizoen beginnen. Na vier races staat de renstal uit Maranello met 120 punten op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, 21 punten achter Red Bull Racing. Alhoewel het team van Max Verstappen en Sergio Pérez nog altijd een klasse te sterk is voor de Italianen, is de marge klein genoeg om te kunnen profiteren van fouten. Dat bleek in Australië, toen Carlos Sainz en Charles Leclerc als eerste en tweede over de streep kwamen, na een DNF voor Verstappen en een moeizame race voor Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari nadert Red Bull Racing

"We hebben een enorme stap gezet qua hoge snelheid in vergelijking met afgelopen jaar", wordt Fred Vasseur geciteerd door Motorsport.com. "Suzuka is daar een goed voorbeeld van. Ook qua bandenmanagement. Maar we hebben nog steeds zwakke plekken. Het is altijd een soort compromis: je zet ergens een stap vooruit en levert ergens anders weer wat in. Maar over het algemeen: als je de eerste vier races van dit jaar en de eerste vier races van vorig jaar vergelijkt met Red Bull, hebben we een goede stap gezet. Tuurlijk liggen ze nog wat voor, maar het doel is om hen onder druk te kunnen zetten. Onder druk maak je fouten."

Bescheidenheid cruciaal

Alhoewel de focus op het uitdagen van Red Bull Racing ligt, mag er volgens de Fransman niet vergeten om naar achteren te kijken: "Het ligt zo dicht bij elkaar dat bescheidenheid cruciaal is", vervolgt Vasseur. "Dit weekend zaten er vier teams binnen een tiende in de kwalificatie. Dat betekent dat je er niet vanuit moet gaan dat wat je dit weekend hebt gedaan, dat dat volgend weekend ook zo is. We beginnen volgende week weer opnieuw, en die instelling moeten we gedurende het hele seizoen houden."

Gerelateerd