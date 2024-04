Hoewel er in de buitenwereld soms wordt getwijfeld aan de kwaliteiten van Lance Stroll, legt Fernando Alonso uit dat het werk van de 25-jarige Canadees cruciaal voor hem is. Daar waar de Spanjaard soms om de problemen heen rijdt, is Stroll juist gevoeliger voor de problemen.

Stroll is in 2024 begonnen aan zijn achtste jaar in de koningsklasse. Als grote fan, maar vooral sponsor, is vader Lawrence ook meegekomen en inmiddels de eigenaar van Aston Martin. Toch lijkt vooral Alonso de kar te trekken bij het team uit Silverstone. De Spanjaard - die vorige week zijn contractverlenging aankondigde - vindt de waarde van Stroll echter wel belangrijk. Want de dingen die hij niet oppikt, pakt 25-jarige coureur wel op.

Cruciale rol van Stroll

Op de persconferentie in China legt de tweevoudig kampioen het uit: "Ik denk dat we twee verschillende rijstijlen hebben. In sommige omstandigheden hebben we twee verschillende gevoelens bij de auto. Ik denk dat Lance veel gevoeliger is voor dingen dan ik en dat is, denk ik, heel erg belangrijk voor het team." Zo wordt auto in de ogen van de Spanjaard verbeterd voor Stroll en daar plukt Alonso dan weer de vruchten van. "Ik denk dat de analyse die Lance kan maken en kan terugkoppelen naar het team cruciaal is voor ons en om de auto te verbeteren. Ik ben soms een beetje ongevoelig voor dingen. En dat is niet goed."

Op verschillende manieren van elkaar profiteren

Alonso heeft niet lang de tijd nodig om aan een auto te wennen, maar die laatste paar procent, daar heeft hij soms hulp bij nodig. "Ik kan op elk moment in elke auto rijden en er 90 procent uithalen. Maar om 100 procent van het potentieel van de auto te halen, lukt me dat soms niet zonder, zoals ik al zei, soms de hulp van mijn teamgenoot bij de speciale details van de set-up of balansproblemen hier en daar." Daar speelt Stroll in dit geval dus een belangrijke rol bij. "Dus ik denk dat we op veel verschillende manieren van elkaar profiteren. En dat is op dit moment een goede zaak."

