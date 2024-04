Fernando Alonso leek één van de namen waar nog lang geruchten over zouden rondzingen richting 2025, maar daar maakte hij donderdag een einde aan door het aankondigen van een nieuw contract. De aanstaande samenwerking van Aston Martin met Honda blijkt daarin een belangrijke rol gespeeld te hebben.

Er was de afgelopen weken een hoop te doen over de toekomst van Alonso, maar geïnteresseerde teams kunnen nu een streep zetten door de eventuele komst van de Aston Martin-coureur. Op donderdag kwam het team namelijk plotseling naar buiten met contractnieuws rondom Alonso. De man uit Oviedo heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot en met 2026, waardoor hij nog ruim twee seizoenen actief zal zijn onder de vleugels van Aston Martin. De kans dat hij daar dus zijn Formule 1-loopbaan afsluit, is dus significant gestegen.

Artikel gaat verder onder video

Japan

Een keuze die niet door iedereen verwacht werd. De Spanjaard legt na het bekendmaken van zijn overgang in een praatje met de wereldwijde pers uit dat Honda een belangrijke spil in de nieuwe verbintenis vormde: "Ik heb ze gesproken. Niet in Suzuka, maar een paar maanden geleden. Ik heb een grote liefde voor Japan en alle dingen die ze daar doen. De disclipline en betrokkenheid die ze hebben in Japan is van een ander niveau. Dat vertaalt zich ook naar Honda. Ik heb ook met Toyota gewerkt en ben bekend met de discipline. We gaan in 2026 het onbekende in met de nieuwe regels. Maar als ik dan iets moest kiezen, is mijn gevoel het beste bij ons project, onze motor en onze krachtbron", stelt de Spanjaard.

GP2-motor

Hij vervolgt: "Momenteel domineren zij de sport, zoals ik al zei. Ze hebben een hele, hele sterke motor met Red Bull en AlphaTauri [RB]. Wat betreft de nieuwe brandstof en regels, hebben ze alle mogelijke attributen om te slagen. Alonso beleefde bij McLaren in samenwerking met Honda niet zijn beste jaren en noemde de krachtbron destijds zelfs gekscherend een 'GP2-motor'. Die lucht is nu geklaard: "Het is een bedrijf dat ik altijd gerespecteerd heb. Het werkte bij ons bij McLaren niet toen ze net terugkwamen in de sport. Maar vlak daarna hebben ze alle problemen weten op te lossen en domineren ze de sport. Ze zijn de afgelopen jaren wereldkampioen geworden. Ze hebben dus een basis voor 2026 die erg sterk is", besluit de tweevoudig wereldkampioen.

Gerelateerd