Bij onze Oosterburen wordt op dit moment het EK voetbal afgewerkt. 24 teams - waaronder het Nederlands elftal - strijden in Duitsland om de felbegeerde eindzege. Op donderdagavond staan in Gelsenkirchen de nationale elftallen van Spanje en Italië tegenover elkaar voor een heuse titanenstrijd. Ook in de Formule 1-paddock van Spanje wordt de kraker van deze avond uitgebreid besproken en het zijn vanzelfsprekend Spanjaarden Sainz en Alonso die de vraag krijgen wat ze verwachten van de wedstrijd.

Sainz, als Spanjaard in dienst van een Italiaanse werkgever, krijgt als eerste het woord: "Een Spaanse gast in een Italiaans team... We hebben vanavond met het hele team een etentje. Er staat een groot scherm. We hebben een paar Spaanse gasten in het team, dus het gaat zeker leuk worden om met iedereen die wedstrijd te kijken. Natuurlijk juich in voor Spanje en ik denk dat we 2-1 winnen met een late goal." Alonso sluit zich daarbij aan: "Dezelfde voorspelling, Spanje gaat winnen." De interviewer van dienst vraagt de routinier om toch een precieze uitslag te noemen: "21-3", zo zegt Alonso lachend, dit toch hilariteit van de perszaal.

Op vrijdag is het de beurt aan het Nederlands elftal, dat ook een kraker gaat spelen tegen het Franse nationale team. Mis hier niks van de weg van Oranje richting de felbegeerde wereldtitel!

