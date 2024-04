Het team van Ferrari heeft in Australië goede zaken gedaan en optimaal geprofiteerd van de uitvalbeurt van Max Verstappen. Met een één-tweetje op zak reist het team af naar Japan en Frédéric Vasseur stelt dat zijn team nu in staat is om vaker het team van Red Bull Racing dwars te liggen.

De renstal uit Maranello ging met de volle buit naar huis in Melbourne, al had dat natuurlijk ook te maken met de DNF achter de naam van de Nederlander. Carlos Sainz gaf echter als overwinnaar aan dat hij het nog wel wilde zien als Verstappen wel de hele wedstrijd meedeed en wees naar de rondetijden die hij kon pareren. Toch moet daarbij gezegd worden dat Verstappen vanaf de eerste ronde al werd geplaagd door technisch malheur en we hebben dus nooit de echte racepace kunnen aanschouwen.

Ferrari op de goede weg

Nog los van het resultaat in Melbourne, legt Vasseur tijdens het F1 Tokio Festival uit dat zijn team met de SF-24 op de goede weg is. "Het is natuurlijk goed voor ons dat we het seizoen zo zijn begonnen en dat we de derde race al hebben gewonnen. We hebben dan ook een behoorlijke stap naar voren gezet in vergelijking met vorig jaar en hopelijk blijven we in een positie om Red Bull en Max het hele jaar uit te kunnen dagen."

Overwinning geeft boost aan Ferrari

Sergio Pérez kon in Melbourne niet de tijden van Sainz volgen en Vasseur wijst dan ook naar Verstappen als enige echte favoriet in Suzuka. "Deze baan is voor iedere coureur één van de favoriete en dat is, omdat het best wel een spannende baan is." Toch lagen de verschillen allemaal niet zover uit elkaar in de drie openingsraces en daar put Vasseur dan ook vertrouwen uit. "Ik denk dat alles nog helemaal open ligt en ik denk dat Red Bull weer sterk voor de dag zal komen. Het wordt moeilijk, maar omdat we de laatste race hebben gewonnen, is er weer frisse motivatie voor het hele team", aldus Vasseur.

