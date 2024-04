Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff initieel het raceweekend in Suzuka wilde overslaan, is hij er toch bij in Japan. De Oostenrijker wijst naar de wisselvallige W15 en hoopt dat de wagen op het razendsnelle circuit in Japan wel zal gaan leveren.

De renstal uit Brackley heeft na de eerste drie wedstrijden in 2024 een schamele 26 punten weten te verzamelen. Het dieptepunt kwam in Australië, toen beide mannen van het team niet wisten te finishen. Hoewel er nog steeds veel onbegrip is over het huidige concept is het team er alles aan gelegen om de W15 aan de praat te krijgen. In Melbourne werd er nog geëxperimenteerd met de bolide en dat zal in Japan doorgaan.

Verder leren in Japan

Wolff blikt terug op een moeilijk weekend in Australië. "Sinds Melbourne hebben we ons gericht op het verbeteren van de consistentie van de W15. De auto heeft af en toe laten zien dat hij goed presteert, maar tijdens de eerste drie races hadden we moeite om die prestaties op de kritieke momenten te leveren." Als puntje bij paaltje komt dan geeft de W15 dus niet thuis en de baan in Japan is onvergeeflijk. "Suzuka, met zijn beroemde snelle bochten gemengd met wat lage snelheden en hoogteverschillen, vormt een andere uitdaging dan de circuits waar we tot nu toe hebben gereden. Het is dus weer een goede gelegenheid om verder te leren en het werk te analyseren dat we sinds Australië hebben gedaan."

Dag eerder dan normaal naar Japan afgereisd

De renstal is voor de 2024-editie van de Grand Prix van Japan een dag eerder afgereisd naar Suzuka. "Hoewel dit waarschijnlijk geen grote invloed zal hebben, is het belangrijk om de verschillen in de omstandigheden van de baan te begrijpen." Daarnaast wijst Wolff naar de fanatieke Japanse Formule 1-fans. "Eén ding zal niet veranderen en dat is de opmerkelijke steun van de Japanse fans. Er heerst altijd een fantastische sfeer op Suzuka en ik weet zeker dat dat ook dit weekend weer zo zal zijn."

