Klassementsleider Max Verstappen is uit op sportieve revanche op Suzuka na zijn uitvalbeurt in Melbourne. De Limburger heeft de afgelopen dagen wat tijd doorgebracht in Tokio met de familie, maar richt zich bij Verstappen.com op het komende raceweekend.

Ook vorig jaar reisde Max Verstappen naar Suzuka af om wat goed te maken. Dat had in 2023 te maken met het raceweekend in Singapore, waar de RB19 zich niet helemaal thuis voelde. Carlos Sainz was toen de man die bovenaan op het podium plaatsnam en dat was ook zo in Melbourne. Het was een remklauw die bleef hangen aan de remschijf waardoor de rechter achterrem uiteindelijk in brand vloog en Verstappen moest zijn race na vier ronden staken.

Niets minder dan de zege

Van de drie openingsraces in 2024 wist Verstappen er al twee te winnen en in Suzuka is de missie dan ook niet anders. "Suzuka is altijd een geweldig circuit om op te racen. Als team hebben we hier door de jaren heen veel bijzondere herinneringen gehad, waaronder het winnen van het constructeurskampioenschap van vorig jaar en het winnen van mijn tweede rijderskampioenschap in 2022." De afgelopen dagen nam Verstappen de tijd om wat aandacht aan zijn familie te spenderen. Die waren ook in Japan en daardoor is de potentiële jetlag ook geminimaliseerd. "Het was fijn om er even tussenuit te zijn met familie en vrienden en altijd leuk om ook wat tijd in Tokio door te brengen."

Grand Prix van Japan

De uitvalbeurt in Melbourne behoort wat betreft Verstappen tot de verleden tijd. "De laatste race, die in Melbourne, was pech en deze dingen gebeuren. Maar we hebben negen raceoverwinningen op rij behaald, wat een indrukwekkende prestatie is, dus we willen dit weekend nog sterker terugkomen." Vorig jaar sloeg Verstappen terug in Japan met een extreem dominant optreden en de vooruitzichten zien er voor dit weekend ook goed uit. "Het team heeft alle vertrouwen in komend weekend op Suzuka: het is een iconisch circuit en het is altijd leuk om er te rijden. Het circuit heeft veel snelle bochten en een hoge bandenslijtage en we moeten ervoor zorgen dat we onze prestaties optimaliseren, vooral met de voorspelde regen voor dit weekend. Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen en ben klaar voor de strijd om de winst."

