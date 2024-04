Max Verstappen is donderdag aanwezig als het vierde raceweekend van het seizoen, met als climax de F1 Grand Prix van Japan, afgetrapt gaat worden. Samen met vijf andere coureurs doet hij de persconferentie van de coureurs en zal hij vragen beantwoorden.

Zoals dit jaar traditie is geworden, is er maar een persconferentie met de coureurs. Tijdens voorgaande jaren waren dit er twee, die bestonden uit twee groepen van vijf. Nu is het een enkele groep met zes coureurs. Voor Nederlanders gaat de persconferentie plaatsvinden in de nacht van donderdag op vrijdag om 05:30 uur Nederlandse tijd. Dit zal gebeuren met Verstappen, die net zoals Pierre Gasly, Carlos Sainz, George Russell, Yuki Tsunoda en Alexander Albon aanwezig zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Teambasen

Op vrijdag, tussen de eerste en tweede vrije training door, zal om 06:30 uur en 07:00 uur Nederlandse tijd de persconferentie van de teambazen zijn. Geen Christian Horner, teambaas van Red Bull, die tot nu toe nog amper tot niet is geselecteerd door de FIA. Bruno Famin (Alpine), Ayao Komatsu (Haas), Toto Wolff (Mercedes) en James Vowles (Williams) zullen hun zegje doen. Het zijn vier teambazen die veel te zeggen zullen hebben, zeker in het geval van Vowles en Wolff.

Het persconferentieschema voor de donderdag in Japan. Verstappen is aanwezig, net zoals Gasly, Sainz, Russell, Tsunoda en Albon. Geen Horner bij de persconferentie van de teambazen op vrijdag.#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/sZsCrG9DUf — GPFans NL (@GPFansNL) April 3, 2024

Gerelateerd