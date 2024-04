Max Verstappen en Kelly Piquet zijn ruim op tijd in Japan, waar aankomend weekend weer een nieuwe Grand Prix op het programma staat. De twee tortelduifjes hebben zodoende nog even tijd om te genieten van al het moois dat het land van de rijzende zon te bieden heeft. Vandaag zochten ze samen met Penelope, de dochter van Piquet, de sneeuw op.

Vanaf aankomende vrijdag begint voor Verstappen pas het raceweekend in Japan, maar de Red Bull-coureur is al vroeg afgereisd naar het Aziatische land. Dit deed hij niet alleen, want Piquet en dochter Penelope zijn met hem meegevlogen. Omdat het drietal al ruim op tijd in Japan arriveerde, had het nog even de tijd om te genieten van al het moois dat het land te bieden heeft. Zo zochten ze onder meer de skipistes in Niseko op. Niseko is een stad die bekend staat om 'de beste sneeuw ter wereld'. De luchttempraturen aldaar vormen de perfecte basis voor 'stellaire dendriet', ofwel pluizige sneeuw, iets waar Niseko nu beroemd om is. Verstappen en Piquet hebben dit vandaag aan den lijve ondervonden.

Verstappen, Piquet en Penelope genieten in de sneeuw

Op het Instagram-kanaal van Piquet is te zien hoe de twee tortelduifjes op grote hoogte genieten van de Japanse sneeuw. Piquet deelde meerdere beelden van hun avonturen in de sneeuw, waaronder een foto waarop Verstappen te zien is met Penelope al liggend op zijn schoot. Op een ander beeld is te zien hoe Piquet al skiënd de afdaling neemt in Niseko. Ze is duidelijk een ervaren wintersporter, want het kost Piquet geen enkele moeite om tijdens de afdaling nog even rustig achterom te kijken richting de camera.

Nog een flinke afstand af te leggen

Wanneer het drietal doorreist naar Suzuka, is niet bekend, maar Niseko ligt niet bepaald om de hoek. Hoewel zowel Niseko als Suzuka in Japan liggen, bedraagt de afstand tussen de twee locaties maar liefst 1.400 kilometer. Met de auto ben je maar liefst 20 uur onderweg om deze afstand af te leggen. Gelukkig voor Verstappen beschikt hij over een privéjet en vliegt hij binnen enkele uurtjes naar het circuit waar hij aankomende zondag hoopt een nieuwe overwinning bij te schrijven.

