De toekomst van Carlos Sainz blijft voorlopig nog onduidelijk, nadat de Spaanse coureur aan het begin van het seizoen te horen kreeg dat Ferrari hem aan de kant schuift. Nelson Piquet Sr., de stiefvader van Max Verstappen, denkt in ieder geval dat hij beter niet naar Red Bull Racing kan gaan.

Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een volle kluif aan Charles Leclerc. Terwijl hij één race moest missen wegens een operatie aan de blindedarm, staat hij slechts zeven punten achter zijn teamgenoot en bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen.

Red Bull of Audi?

Natuurlijk is er zeker de nodige interesse voor de diensten van Sainz. Voorlopig is er echter nog niks concreet en wordt er vooral op de achtergrond door Sainz en zijn entourage gesproken met verschillende teams. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Aston Martin, Audi, Mercedes en Red Bull Racing, maar veel duidelijk is er nog niet. Piquet Sr. neemt de situatie onder de loep: "Iedereen denkt natuurlijk van: 'Ik zit liever in een Red Bull en word tweede dan dat ik zou rijden voor een Audi of een Alpine'", vertelt hij aan de Pelas Pistas-podcast.

Achter Verstappen

Hij vervolgt: "McLaren heeft geen plek voor Sainz, dus dat is geen optie. Mercedes is een hele grote fabrikant. Men heeft Toto [Wolff], die niets liever wil dan weer een wereldkampioenschap winnen. Dat is een team dat op een bepaald punt weer aan de top gaat terugkeren." De schoonvader van Verstappen adviseert hem ook om niet naar Red Bull te gaan: "Als ik nu bij Ferrari zat, zou ik niet naar Red Bull gaan want dan kom ik achter Max terecht. Ik zou naar Mercedes gaan, dat is simpelweg het meest logische."

