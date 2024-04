Klassementleider Max Verstappen gaat ervan uit dat Red Bull Racing de remproblemen uit Melbourne heeft getackeld voor de komende races. De Nederlander legt op de persconferentie in Japan uit dat het team al in een eerder stadium vreemde signalen zag en dat dit op zondag vervelend uitpakte met de uitvalbeurt.

De Grand Prix van Japan staat voor de deur en het Formule 1-circus kan zich gaan opmaken voor de eerste natte sessies van het jaar. Zo zijn er diverse regenbuien voorspeld voor het weekend op Suzuka. Na de uitvalbeurt in Melbourne leidt Verstappen nog altijd het kampioenschap, al is Charles Leclerc de Nederlander genaderd tot aan vier punten.

Zagen al signalen op zaterdag

Op de vraag of het team al achter de oorzaak is van de remproblemen, legt Verstappen uit: "We zagen al signalen op zaterdag, toen zagen de dingen er niet uit, zoals ze eruit moeten zien. Achteraf is het makkelijk praten en kun je makkelijk wijzen naar de remklauw." Het belangrijkste voor Verstappen is dat er uiteindelijk niets fundamenteels mis is met de RB20. "We konden eigenlijk niet echt een fout in de auto vinden. Het is natuurlijk altijd vervelend om uit te vallen, maar als je een fout in de auto hebt, dan zou dat nog erger zijn. Dat is niet het geval."

'Komt normaal gesproken niet meer voor'

Red Bull Racing heeft daarnaast een prima reputatie wat betreft de betrouwbaarheid en Verstappen gaat ervan uit dat het een eenmalige domper is. "We zetten ons eroverheen, leren ervan en hopen dat het niet weer gaat gebeuren. Normaal gesproken zou het niet meer voor moeten komen."

