Mercedes-teambaas Toto Wolff wind er geen doekjes om en stelt dat het zitje van Lewis Hamilton alleen is gereserveerd voor Max Verstappen. De Oostenrijker doet er bij F1-insider nog een schepje bovenop en stelt zelfs dat de Limburger nu niet in de juiste werkomgeving zit.

Hoewel het op sportief vlak bij Red Bull Racing nog steeds voor de wind gaat, afgezien van de uitvalbeurt van Verstappen in Melbourne. Lijkt dat achter de schermen allerminst zo te zijn. Het gedoe rondom Christian Horner kan namelijk nog een staartje krijgen, nu deze week bekend werd dat de desbetreffende medewerkster erop uit is om alles naar buiten te brengen. Dat zou voor onnodig veel onrust kunnen zorgen en Wolff biedt de Nederland dan ook een alternatief aan. Daarnaast komt het 2026-reglement ook steeds dichter bij en zou Mercedes weleens de sterkste power unit kunnen hebben. Red Bull Ford kan natuurlijk ook niet worden uitgevlakt, maar er zijn al meermaals zorgen uitgesproken over de power unit die vanaf 2026 achter in de Red Bull gaat liggen.

Wil Verstappen niet onder druk zetten

Wolff wil de beslissing vooral bij het kamp van Verstappen houden en niet de druk opvoeren. "Ik wil niet te veel speculeren over zijn gedachten of hem onder druk zetten. Hij zit nu in de beste auto en heeft een hele goede relatie met Red Bull. Het is alleen zo dat de hele werkomgeving op dit moment misschien niet is zoals het zou moeten zijn", zo wijst Wolff naar de interne problemen aan de top van het team.

Team Verstappen moet knoop doorhakken

Toch ligt de bal echt bij Verstappen en zijn management: "Te zijner tijd zullen Max, Jos en Raymond Vermeulen moeten beslissen wat ze prioriteit geven - de auto, de resultaten of bepaalde waarden binnen het team die al dan niet gerespecteerd worden en die zij belangrijk vinden", aldus Wolff die nog even een sneer uitdeelt aan Red Bull Racing.

