Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog altijd Max Verstappen bovenaan zijn lijstje staan om Lewis Hamilton te vervangen. Hoewel Verstappen nog altijd een langdurige deal op zak heeft bij Red Bull Racing, zou 90 procent van de medewerkers graag de drievoudig kampioen als kopman willen hebben, zo meldt F1-Insider.

Een paar maanden geleden leek een overstap van Verstappen naar Mercedes nog ondenkbaar, maar de onrust binnen Red Bull Racing heeft daar verandering in gebracht. Verstappen zelf heeft meermaals uitgesproken dat zijn wens nog steeds is om bij Red Bull te blijven, maar de vraag is voor hoelang dat nog zo zal zijn. Mercedes ziet een kampioen vertrekken aan het einde van 2024 en wil daar graag de regerend kampioen voor in de plaats zien.

Personeel Mercedes staan met open armen klaar

Het Duitse medium weet uit onderzoek te melden dat de medewerkers van Mercedes staan te springen om Verstappen. "Meer dan 90 procent van de Mercedes-medewerkers wil dat de drievoudig wereldkampioen het nieuwe stralende symbool van hun ster wordt. Dat blijkt uit de positieve commentaren op het Mercedes-intranet." Hoewel Red Bull Racing nu wellicht de dienst uit maakt, kan dat vanaf 2026 weer geheel anders zijn.

Onzekerheid over Red Bull Ford-power unit

Er zouden zorgen zijn over de combinatie Red Bull Ford en Mercedes lijkt op dit moment de motoren van het nieuwe reglement het beste voor elkaar te hebben, al is dat gebaseerd op cijfers van de testbank. "Naast het sportieve aspect, dat er in 2026 weer rooskleuriger uit zou kunnen zien, omdat Mercedes op dit moment veruit de beste cijfers heeft voor de nieuwe motoren, biedt het concern ook een lucratief langdurig deal als ambassadeur aan, wat een aantrekkelijk vooruitzicht zou kunnen zijn voor de Nederlander, zeker na zijn actieve carrière", zo melden de Duitsers.

