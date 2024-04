Carlos Sainz is op de achtergrond druk bezig met het verlengen van zijn toekomst in de Formule 1. De Spaanse coureur staat er door zijn goede prestaties dit seizoen prima op bij de concurrentie, maar volgens Nico Rosberg is de keuze nog niet zo gemakkelijk.

Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een volle kluif aan Charles Leclerc. Terwijl hij één race moest missen wegens een operatie aan de blindedarm, staat hij slechts zeven punten achter zijn teamgenoot en bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen.

Verschillende opties

Natuurlijk is er zeker de nodige interesse voor de diensten van Sainz. Voorlopig is er echter nog niks concreet en wordt er vooral op de achtergrond door Sainz en zijn entourage gesproken met verschillende teams. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Aston Martin, Audi, Mercedes en Red Bull Racing, maar veel duidelijk is er nog niet. Volgens eenmalig wereldkampioen Rosberg, past de Spaanse coureur eigenlijk overal wel prima: "Als je naar de coureurmarkt kijkt, past Carlos eigenlijk overal het beste", vertelt hij aan Sky Deutschland.

Helemaal opnieuw beginnen

De Duitse analist legt dat uit: "Hij zou het beste voor Mercedes zijn en het beste voor Red Bull. Blijkbaar heeft Red Bull hem niet genoeg geld aangeboden en zou hij liever willen werken voor Mercedes", stelt Rosberg. Toch zitten de Zilverpijlen ook in een soort van luxepositie. "Je kunt hem niet meer dan één jaar contract aanbieden want daar hopen ze op Kimi Antonelli, dat is een exceptioneel talent. Audi zou een goede optie zijn, maar Sainz wil races winnen en dan moet hij weer helemaal opnieuw beginnen. Het is een lastige situatie."

