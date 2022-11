Remy Ramjiawan

Woensdag 16 november 2022 21:13 - Laatste update: 21:14

Fernando Alonso zal aankomend weekend zijn laatste race in de kleuren van Alpine gaan rijden. De Spanjaard heeft het in de laatste races niet altijd even makkelijk en de onderlinge verhoudingen met het team stonden op scherp. Toch wil de tweevoudig kampioen de samenwerking goed en netjes afsluiten, voordat hij volgend jaar bij Aston Martin aan de slag gaat.

Ondanks dat de twee partijen inmiddels een ietwat verstoorde relatie met elkaar hebben, is het wel Alpine die ervoor gezorgd heeft dat Alonso zijn rentree in de koningsklasse kon maken. Met veel enthousiasme keerde Spanjaard terug bij het team, waar hij in 2005 en 2006 het wereldkampioenschap mee wist te pakken. Niet iedereen dacht dat Alonso nog een competitief tweede leven in de Formule 1 kon hebben, maar de 41-jarige coureur laat nog altijd zien dat hij beschikt over het heilige vuur.

Artikel gaat verder onder video

Speciaal plekje

"Ik heb genoten van het racen voor Alpine en van mijn terugkeer bij Enstone en Viry. Ik heb zeer goede herinneringen aan mijn verleden bij Renault en nu bij Alpine, bij beide fabrieken, en het team zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben," zei hij in een verklaring van het team. In Abu Dhabi komt er dus een eind aan die samenwerking, want Alonso mag de Young Driver Test - die aankomende maandag plaatsvindt - direct al plaatsnemen in de Aston Martin.

OOK INTERESSANT: Dit is het persconferentieschema voor de coureurs en teambazen in Abu Dhabi

Lewis Hamilton & Fernando Alonso, Qatar 2021

Podiumplek in Qatar

Alpine was de constructeur die hem vorig seizoen welkom heette in de Formule 1 toen hij terugkeerde na een pauze van twee jaar. Hij gelooft dat de dingen sindsdien zijn verbeterd. "Toen ik terugkeerde naar de Formule 1 voor de start van het seizoen in 2021, verwelkomde het team me en stelde zij me meteen op mijn gemak. Sindsdien hebben we een aantal solide resultaten geboekt. Het podium in Qatar was een persoonlijk hoogtepunt voor mij en iets wat ik dat weekend verdiende. We krijgen allemaal te maken met een geheel nieuwe reeks reglementen voor 2022 en het team heeft dat reglement goed weten te tackelen. De veranderingen zijn goed doorgevoerd en we hebben daarnaast vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig seizoen", aldus Alonso.