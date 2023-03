Remy Ramjiawan

13 maart 2023

De 41-jarige Fernando Alonso is tevreden over het geleverde werk van Aston Martin, maar stelt dat het enige dat telt de wereldtitel is. De Spanjaard wist in Bahrein zijn 99e podiumplek te behalen en hoewel de volgende verschijnen op het erepodium een mijlpaal zou zijn, wijst hij naar het kampioenschap.

Daar waar de Spanjaard in het verleden niet altijd even gelukkig was met de overstap naar een ander team, lijkt hij bij Aston Martin op het juiste moment te zijn gearriveerd. Eigenaar Lawrence Stroll heeft naast het binnenhalen van personeel ook de portemonnee getrokken om de faciliteiten van het team te verbeteren en het lijkt in 2023 zijn vruchten af te werpen. De AMR23 was na de RB19 de snelste auto in Bahrein en voor het team dat vorig jaar in de openingsfase van het seizoen onderaan stond, is dat een welkome opsteker.

Podium is leuk, maar titel telt

Alonso kan aankomend weekend de mijlpaal bereiken door voor de honderdste keer op het podium plaats te nemen. In Bahrein wist hij al een bijzondere status te bereiken door met Aston Martin als derde te eindigen. Het betekent dat de Spanjaard met maar liefst vijf verschillende teams het erepodium wist te behalen en dat is nog geen enkele andere coureur gelukt. Door de opmars van Aston Martin en de kennis van wat er achter de schermen nog aan te komen zit, heeft Alonso sinds lange tijd weer de ambitie uitgesproken om voor de titel te rijden. "Podium nummer honderd of mijn 33e overwinning? Ik ga voor het WK", zo laat hij bij het Franse Canal+ niets aan de verbeelding over.