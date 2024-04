FIA-leden willen juridische stappen zien na aantijgingen tegen Ben Sulayem

Hoewel de FIA de klachten naar aanleiding van het handelen van president Mohammed Ben Sulayem onlangs heeft afgewezen, willen de leden, gesteund door sportfederaties uit Amerika graag juridische consequenties zien voor degene die in hun ogen aan laster hebben gedaan.

De voorzitter van de autobond werd onderzocht voor mogelijke inmenging in de Formule 1. Zo werd hij beschuldigd van dubieuze handelingen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023 en werd hem verweten dat hij de wedstrijd in Las Vegas wilde tegenhouden. Niets van dat alles bleek uiteindelijk, na onderzoek van de autobond, waar te zijn en Ben Sulayem gaf middels een brief aan dat hij het als een persoonlijke aanval ziet.

'Klacht alleen maar bedoeld om schade aan te brengen'

De leden zijn dat met hem eens en stellen middels een brief dat er nu juridische gevolgen moeten komen. "Die beschuldigingen van ongepastheid en onethische praktijken, gepropageerd door sommige leden van de gedrukte en digitale media, waren uitsluitend bedoeld om schade toe te brengen aan de FIA ​​en haar leiderschap, in het bijzonder de president", zo meldt de autobond.

Juridische stappen

Het gaat de leden in de brief vooral om de reputatie van de FIA, die door de klachten is aangetast. "De resolutie van de ethische commissie bekrachtigt dat de voorzitter van de FIA, de heer Mohammed Ben Sulayem, eervol, transparant en onafhankelijk heeft gehandeld." Er is volgens hen dan ook maar één volgende stap mogelijk: "We zullen aanbevelen dat de FIA juridische stappen onderneemt tegen diegenen die, zonder reden, de FIA en haar leiding belasteren."

