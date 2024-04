Het voorstel voor het nieuwe puntensysteem in de Formule 1 is voorlopig nog niet officieel goedgekeurd. Op donderdag werd er door de F1 Commission met alle tien de teams over vergaderd, maar er is meer tijd nodig bevonden om daadwerkelijk tot een oordeel te komen.

De afgelopen weken is er een nieuw puntensysteem opgezet die mogelijk vanaf 2025 zijn intrede zou kunnen maken in de Formule 1. Met het nieuwe puntensysteem is het voor de mindere teams ook mogelijk om punten te gaan pakken in de koningsklasse. De huidige tendens met deze pikorde is namelijk dat er zonder gekkigheid en uitvalbeurten elke race twee Red Bulls, twee Ferrari's, twee McLarens, twee Mercedessen en twee Aston Martins in de punten zouden belanden. Iets wat voor frustratie zorgt bij de kleinere teams. Met het nieuwe systeem zou ook de nummer twaalf nog een punt pakken.

Wisselende reacties

Daar waar de topteams - die er dus niet veel mee te maken hebben - relatief schouderophalend reageren, zijn er ook andere reacties. Esteban Ocon van Alpine: "Het voelt een beetje als een pleister op een grote wond. Het zou werken voor de huidige situatie, want dan hadden we nu punten gescoord. Echter, ik zou liever zien dat we vooraan kunnen vechten", zei hij. Aan de andere kant kon Sky Sports-analist en voormalig Formule 1-coureur geen begrip opbrengen: "Punten voor het Formule 1-wereldkampioenschap moeten uitdagend zijn om gewonnen te worden en dan gekoesterd worden. Gewaardeerd," zo schreef hij op X. "Het moet niet een soort van bingo worden waarbij iedereen een prijs wint."

Nog geen witte rook

Op donderdag stond het nieuwe puntensysteem dan ook op het programma tijdens de F1 Commission, waarbij alle tien de teams meepraten. Er is toestemming van vijf van de teams nodig, maar tijdens de vergadering is men tot de conclusie gekomen dat er meer tijd nodig is om de effecten van de mogelijke verandering beter in beeld te krijgen. Er is nog genoeg tijd beschikbaar om degelijk onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen, waardoor het voorlopig op de lange baan is geschoven. Het punt wordt op de agenda voor de volgende vergadering van de F1 Commission van later dit jaar gezet.

