De World Motor Sport Council van de FIA heeft een nieuwe regel in het sportief reglement van de Formule 1 goedgekeurd. Daarmee hoopt de internationale autosportbond meer actie op de baan te zien, wanneer het regent tijdens een trainingssessie.

Tijdens de regenachtige tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan was het te droog voor intermediates, maar te nat voor slicks. Om genoeg bandensetjes van de intermediates te bewaren, besloten veel teams om in de garage te blijven. Aangezien de rest van het weekend op het Suzuka International Racing Course droog leek te blijven, viel er weinig te leren. F1-CEO Stefano Domenicali vertelde tijdens het raceweekend daarop tegenover Sky Sports F1: "Wat ik zeker wil bespreken tijdens de volgende vergadering [van de F1 Commission] is dat we elke mogelijkheid dat auto's niet de baan op gaan, zoals de situatie in Japan, moeten voorkomen."

Artikel 30.5.g

Tijdens de natte sprintkwalificatie in China waren er wel constant auto's op de baan. In die sessie werd natuurlijk de startgrid voor de Sprint bepaald. "Dat herinnert ons eraan dat we de plicht hebben om ervoor te zorgen dat er elke dag wel wat actie op de baan is. Op die manier respecteren we de fans, want die komen hier om plezier te hebben," vervolgde Domenicali.

Om ervoor te zorgen dat teams toch hun coureurs naar buiten sturen in een regenachtige vrije training, heeft de FIA nu een nieuwe regel aan het sportief reglement toegevoegd en dus zal direct ingaan vanaf de aankomende Grand Prix van Miami. Het gaat om artikel 30.5.g, waarin staat dat wanneer VT1, VT2 of VT3 officieel als 'natte sessie' is aangeduid, dan moet van iedere coureur een van de vijf beschikbare bandensets intermediates niet later dan twee uur na het einde van VT3 worden ingeleverd. Teams raken op deze manier dus sowieso een setje intermediates kwijt. Daarom kunnen ze deze net zo goed gebruiken en op de baan helemaal laten verslijten.

