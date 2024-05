FIA en FOM werken meningsverschillen weg en komen met gezamenlijk statement

De FIA en de FOM lagen de afgelopen jaren toch wel met elkaar in de clinch, maar daar is nu een eind aangekomen. In een gezamenlijk statement melden de partijen dat ze met een nieuw strategisch plan, de groei van de Formule 1 willen gaan doorzetten.

De afgelopen jaren stonden de commerciële rechtenhouder (FOM) en de regelgever (FIA) lijnrecht tegenover elkaar. Één voorbeeld hiervan is toewijzing van de internationale autobond tegenover het team van Michael Andretti. De FIA gaf het groene licht vorig jaar, maar de FOM zag een elfde team niet zitten. Ook stelde FIA-president Mohammed Ben Sulayem vorig jaar dat een prijskaartje van 20 miljard dollar voor de Formule 1, misschien wel wat opgeblazen was. Ook dat statement kon niet rekenen op de goedkeuring van de FOM.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull-CEO ontkent ruzie met Newey: "Wordt altijd een beetje anders beweerd"

Belangenverstelling

In december was er wederom een gevalletje waarbij de twee partijen flink uit elkaar lagen. Zo beschuldigde de FIA de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, Susie Wolff, van mogelijke belangenverstellingen. Susie is als CEO van de F1 Academy een medewerker van de FOM, maar de beschuldigingen werden al vrij snel weer ingetrokken. Toch laat Wolff het er niet bij zitten, want een maand later maakte ze bekend dat ze juridische stappen heeft ondernomen tegen het autosportorgaan.

Strategisch plan

De twee partijen stellen echter in hun gezamenlijke statement het belang van de sport voorop. "Het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap is nog nooit zo sterk geweest en groeit wereldwijd en de FIA en Formule 1 zijn vastbesloten om de beste resultaten te behalen voor de hele sport. Daartoe ontwikkelen beide partijen een nieuw strategisch plan waarmee we de kansen kunnen grijpen en het potentieel voor de F1 in de komende jaren verder kunnen vergroten", zo valt te lezen. Wat dit plan precies inhoudt en hoe het de sport zal gaan laten groeien, wordt alleen niet duidelijk.

Gerelateerd