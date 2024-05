De FIA heeft een zogeheten tender gelanceerd. De internationale autosportbond wil de halo voor het F1-seizoen van 2026 aanpakken en is daarbij op zoek naar nieuwe fabrikanten.

De halo is de metalen beugel die over de cockpit van Formule 1-auto's hangt om de coureurs te beschermen van bijvoorbeeld rondvliegende banden of andere onderdelen. Dodelijke ongelukken zoals die van Henry Surtees in de Formule 2 op Brands Hatch in 2009, leidden tot steun voor cockpitbescherming. De eerste tests met de halo werden uitgevoerd in 2016 en 2017, voordat het veiligheidssysteem vanaf 2018 verplicht werd op auto's in de Formule 1 en juniorkampioenschappen onder de koningsklasse. De halo wordt momenteel gemaakt door bedrijven zoals SST Technology in het Verenigd Koninkrijk, CP Autosport in Duitsland en V System in Italië. Formule 1-teams hoeven niet allemaal een halo van dezelfde fabrikant te gebruiken.

Lightweight Halo

De huidige halo is gemaakt van titanium of staal. De titaniumvariant weegt 7 tot 9 kilogram en de stalenvariant zo'n 13,5 kilogram. Wanneer de nieuwe technische reglementen in 2026 worden geïntroduceerd, wil de FIA het gewicht van de auto's naar beneden brengen om het racen spannender te maken. Momenteel wegen de bolides minimaal 798 kilogram en 1% daarvan is dus de halo. De internationale autosportbond is op zoek naar fabrikanten die een nieuwe versie van de halo kunnen produceren van 2026 tot en met in ieder geval 2030. De cockpitbescherming mag niet langer van staal gemaakt worden, maar enkel van titanium, en het gewicht mag naar beneden tot 6 kilogram. De FIA hoopt dus een fabrikant te kunnen vinden die 1 kilogram op de auto's kan besparen. Daarnaast worden de tests, waar de halo wordt blootgesteld aan onderdelen die gelanceerd worden op hoge snelheid, en zware onderdelen die op de titaniumbeugel drukken, strenger. De definitieve technische reglementen voor 2026, waar de Lightweight Halo ook deel van uit zal maken, worden aankomende 30 juni gepresenteerd.

