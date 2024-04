De World Motor Sport Council heeft zojuist een update voor het FIA sportief reglement van de Formule 1 goedgekeurd. De wedstrijdleiding zal vanaf de aankomende F1 Grand Prix van Miami strenger controleren op valse starts.

Lando Norris kwam overduidelijk te vroeg van zijn plek bij de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië vorige maand. De McLaren-coureur bleef echter onbestraft. Hij was als zesde begonnen aan de race op het Jeddah Corniche Circuit en kwam uiteindelijk als achtste over de streep, maar als hij wel was bestraft, dan zou hij als negende zijn geklasseerd achter Lewis Hamilton. Het feit dat Norris geen straf kreeg, wekte dan verbazing op bij de fans en kijkers, en ook bij commentatoren en analisten. De wedstrijdleiding van de FIA legde na de wedstrijd in het Midden-Oosten uit waarom hij onbestraft bleef.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Aston Martin tekent petitie aan tegen straf Alonso in China: vrijdag verhoor in Miami

Artikel 48.1.a

De stewards geven toen aan, na het bekijken van de data van waar de auto stond, data van de marshals en videobeelden, dat de McLaren inderdaad bewoog voordat het startsignaal was gegeven. Maar de transponder, een standaard onderdeel dat wordt geleverd door de FIA, gaf niet aan dat het een valse start was van de papaya-kleurige bolide. In artikel 48.1.a van het sportief reglement stond dat het oordeel of iets wel of niet een valse start is, wordt aangegeven door de transponder. Daarom kwam er voor Norris dus 'no further action'.

OOK INTERESSANT: Wolff spreekt geruchten over meeting met Verstappen tegen: 'Mensen verzinnen maar wat'

Dit artikel is nu aangepast. Vanaf de Grand Prix van Miami, die aankomend weekend wordt verreden, wordt het als een valse start gezien als het met het blote oog te zien is dat een auto beweegt tussen het moment dat het vierde van vijf rode lichten aangaat en alle lichten uitgaan. Naast dat de transponder dus valse starts kan aangeven, zullen ook de onboardbeelden van de coureurs gecheckt moeten worden.

Artikel 48.1.b, waarin staat dat het als een valse start wordt gezien als de auto zo gepositioneerd staat op de grid dat de transponder überhaupt geen beweging detecteert wanneer de auto van zijn startplek komt, en artikel 48.1.c, waarin staat dat het als een valse start wordt gezien als de voorwielen buiten de aangegeven lijnen op de grid staan, zijn onveranderd gebleven.

Gerelateerd