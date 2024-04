De dag van Daniel Ricciardo in Shanghai is van slecht naar nog slechter gegaan. De Australiër van Visa Cash App RB viel uit tijdens de F1 Grand Prix van China nadat Lance Stroll tegen de achterkant van zijn auto aan was gereden en heeft nu na de race ook nog eens een gridstraf van drie plaatsen gekregen van de FIA.

Dit heeft het autosportorgaan na de race bekendgemaakt. Ricciardo krijgt de straf omdat hij tijdens de safety car Nico Hülkenberg te vroeg in zou hebben gehaald. Tijdens de periode waarin de safety car op de baan is of de race nog niet is hervat door de koploper, mag een coureur geen plaats winnen ten opzichte van een andere coureur. Ricciardo deed dit wel (te vroeg) en is hier dus voor gestraft, naast het feit dat hij uitviel samen met Yuki Tsunoda en Valtteri Bottas.

Artikel gaat verder onder video

Drie plaatsen gridstraf

Aangezien een gridstraf van drie plaatsen geven aan iemand die uitgevallen is en dus al achteraan eindigde in de race geen effect heeft, heeft de FIA besloten dat Ricciardo nu al een gridstraf van drie plaatsen heeft voor het volgende raceweekend. Dit zal over twee weken in Miami zijn, als de eerste van de drie raceweekenden in de Verenigde Staten op het programma staat.

Daniel Ricciardo heeft drie plaatsen gridstraf gekregen voor de race in Miami over twee weken nadat hij tijdens de safety car Nico Hülkenberg had ingehaald. De Australiër viel in China uit, waardoor zijn straf doorschuift naar de race in Miami #ChineseGP #F1 pic.twitter.com/LRdKLxTos9 — GPFans NL (@GPFansNL) April 21, 2024

Gerelateerd