'Ben Sulayem reageert met brief naar FIA-leden op recente beschuldigingen en onderzoek'

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, heeft in een brief die hij gestuurd heeft naar de FIA-leden, gereageerd op de beschuldigingen aan zijn adres de afgelopen weken en het inmiddels afgeronde onafhankelijke onderzoek dat de FIA heeft uitgevoerd.

Even nam Ben Sulayem de afgelopen weken het stokje over van Christian Horner, teambaas van Christian Horner, toen er beschuldigingen naar buiten kwamen over inmenging tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië en het proberen tegen te houden van de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar. FIA deed onderzoek, waaruit kwam dat de president gewoon aan kon blijven als president en alle beschuldigingen ongegrond waren.

Brief Ben Sulayem

Ben Sulayem heeft als reactie op de beschuldigingen en het onderzoek dat recent is uitgevoerd, een open brief gestuurd naar mensen binnen de FIA. Hierin geeft hij volgens AP, die de brief heeft ingezien, aan dat hij wordt aangevallen met als doel om hem als persoon en als president te "destabiliseren", terwijl ze ook proberen "de integriteit van onze gerespecteerde organisatie" in twijfel te trekken. De huidige situatie zou voor een "periode van ongekende turbulentie en uitdagingen" zorgen die ervoor zorgt dat de FIA "door elkaar wordt geschud".

Ben Sulayem over beschuldigingen

In de brief zegt Ben Sulayem het volgende: "Deze gebeurtenissen hebben zich ontvouwd met één duidelijk doel: het hart van ons leiderschap raken en de fundering van onze federatie ondermijnen. We weten dat het uiteindelijke doel van deze laakbare daden was om mij als doelwit te nemen en de essentie van de FIA te verzwakken. Maar ondanks deze aanvallen op mijn karakter en onze organisatie als geheel, zijn we sterker en vastberadener dan ooit tevoorschijn gekomen."

