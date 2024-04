Of het nu de vele track limits-overschrijdingen waren of de mysterieuze brandjes langs de baan, de coureurs krijgen voorlopig nog geen tekst en uitleg van de FIA. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft namelijk direct na de Sprint Shootout laten weten dat er deze middag geen drivers briefing volgt.

De stewards hadden tijdens de Sprint Shootout hun handen vol aan de nodige overschrijdingen van de track limits. Polesitter Lando Norris kreeg ook een track limit aan zijn broek in SQ3, maar de stewards kwamen terug op die beslissing. De overschrijding vond namelijk plaats tijdens het opwarmrondje van de McLaren-coureur en dus kwam de snelste tijd uiteindelijk niet in gevaar. Lewis Hamilton vertrekt de sprintrace vanaf P2 en Fernando Alonso zal dat doen vanaf de derde plek. Max Verstappen kreeg de banden niet op de ideale bedrijfstemperatuur en zal zijn sprintrace aanvangen van de vierde stek.

Incidentjes

De vrijdag in China stond bol van de verrassingen en dat had niet alleen met de actie op de baan te maken. Zo was er tijdens de eerste en enige oefensessie op het Shanghai International Circuit een spontaan brandje ontstaan in de berm van bocht vijf. Dat gebeurde wederom tijdens de Sprint Shootout en de FIA gaf achteraf aan dat dit te maken had met de vonken onder de wagens. Daarbij moet wel gezegd worden dat vonken op meerdere circuits te bespeuren zijn en normaliter resulteert dat niet in een vlam naast de baan. Normaliter krijgen de coureurs tijdens de drivers briefing meer informatie over dit soort incidenten, maar die sessie gaat om nog onbekende redenen niet door.

