Tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van China zijn meerdere brandjes direct naast de baan ontstaan. De FIA heeft een verklaring gegeven voor de opmerkelijke situatie op het Shanghai International Circuit.

In de eerste helft van de enige vrije training in China werd er plotseling met de rode vlag gezwaaid. Het gras bleek aan de binnenkant van bocht 7 in lichterlaaie te staan. Ditzelfde gebeurde wederom tijdens de sprintkwalificatie op het circuit van Shanghai, maar dan in bocht 5. Gelukkig gebeurde het tussen SQ1 en SQ2, en dus hoefde er geen sessie geneutraliseerd te worden, al werd SQ2 wel iets later verreden dan gepland.

Moerasgas

De FIA heeft nu een verklaring gegeven voor de brandjes. "Na een eerste analyse van de videobeelden lijkt het erop dat er vonken van de auto's komen die de brand aansteken in het gras van het run-off-gebied."

Het Shanghai International Circuit is gebouwd op moerasgrond en wellicht zit er moerasgas, een biogas dat voornamelijk bestaat uit methaan, dicht aan het oppervlak. Dat moerasgas is redelijk licht ontvlambaar en kan ook deels ondergronds branden. Dat zou een reden kunnen zijn dat het gras daar slechts een vonkje nodig heeft om in brand te vliegen. Het is nog niet bekend of de FIA gaat ingrijpen om vergelijkbare brandjes later in het weekend te voorkomen.

