Het raceweekend in China kent vanwege het sprintformat slechts één vrije training, waardoor het voor de teams zaak is om de zestig minuten maximaal te benutten. Op het Shanghai International Circuit ging echter wat oefentijd verloren, vanwege een opmerkelijke rode vlag.

Eerste vrije training China

De eerste en enige vrije training in aanloop naar de Grand Prix van China ging om 05:30 uur Nederlandse tijd van start. Het is de enige oefensessie in aanloop naar de sprintkwalificatie, de sprintrace, de kwalificatie en de Grand Prix. Daarnaast stond het Shanghai International Circuit vijf jaar geleden voor het laatst op de Formule 1-kalender, en dus was de nood hoog voor de teams en de coureurs om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dat lukte grotendeels, maar met nog drie kwartier te gaan gebeurde er iets opmerkelijks.

Brandje naast de baan

De rode vlag werd plots gezwaaid, terwijl er geen auto's naast de baan waren beland. Op televisiebeelden was vervolgens te zien dat er naast bocht zeven een groot stuk gras zwartgeblakerd aan het roken was, terwijl er ook duidelijk vuur zichtbaar was. De marshals kregen het vuurtje snel onder controle, maar opmerkelijk was het zeker. De reden achter het brandje is nog altijd niet duidelijk. Vanwege de vele regenval van de afgelopen dagen, kon de droogte in ieder geval geen rol spelen. OOK INTERESSANT: Stroll klokt snelste tijd in eerste en enige vrije training China, Verstappen P3

🔴 RED FLAG 🔴



Ocon 📻: “There is a fire in the grass into Turn 7” 🔥



Well, this is unusual! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/LCOoVrgCvc — Autosport (@autosport) April 19, 2024

Gerelateerd