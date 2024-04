Lance Stroll heeft de eerste en enige vrije training in aanloop naar de Grand Prix van China afgesloten. De Aston Martin-coureur zette in de slotfase een 1.36.202 op het bord. Oscar Piastri en Max Verstappen completeerden de top drie.

De eerste en enige vrije training in aanloop naar de Grand Prix van China ging op vrijdagochtend om 05:30 uur Nederlandse tijd van start. Voor verschillende coureurs was het de eerste kennismaking met het Shanghai International Circuit, want het raceweekend in Oost-Azië werd vijf jaar geleden voor het eerst verreden. Daarnaast vormt dit weekend het decor voor de eerste sprintrace van het 2024-seizoen, wat het voor het volledige veld ontzettend belangrijk maakte om in deze zestig minuten zoveel mogelijk meters te maken, om de juiste afstellingen voor de kwalificatie en de race te achterhalen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, ging de sessie daarom - gelukkig voor de teams - onder droge omstandigheden van start.

Artikel gaat verder onder video

Drukke openingsfase

Bij het vrijgeven van de baan dook het overgrote deel van de coureurs logischerwijs meteen naar buiten. Extra aandacht was er voor Zhou Guanyu. De Stake F1-coureur verrijdt dit weekend de eerste thuisrace uit zijn Formule 1-carrière. Met een buitentemperatuur van 23 graden Celsius en een asfalttemperatuur van 39 graden Celsius, speelden de weersomstandigheden in deze trainingssessie geen rol van betekenis. Na de eerste tien minuten was het Max Verstappen bovenaan de tijdenlijst met een 1.39.110, gevolgd door Sergio Pérez (1.39.19), Nico Hülkenberg (1.39.342), Fernando Alonso (1.39.508) en Esteban Ocon (1.39.689).

Opmerkelijke rode vlag

Met nog drie kwartier op de klok werd plots de rode vlag gezwaaid. Opvallend, omdat er geen auto's naast de baan waren geraakt. Niet veel later was echter duidelijk te zien dat er een grote plek gras zwartgeblakerd aan het roken was naast bocht zeven. De reden achter het vuurtje werd niet meteen duidelijk. Gezien de regenval van de afgelopen dagen, kon droogte in ieder geval niet het probleem zijn. De marshals hadden de rokende plek echter snel onder controle, waarna met nog veertig minuten te gaan het circuit voor de tweede keer op vrijdag werd vrijgegeven.

🔴 RED FLAG 🔴



Ocon 📻: “There is a fire in the grass into Turn 7” 🔥



Well, this is unusual! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/LCOoVrgCvc — Autosport (@autosport) April 19, 2024

Hachelijk moment Hamilton

Halverwege de sessie was er een hachelijk moment voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakte zich op om aan zijn snelle ronde te beginnen, waardoor hij op snelheid de laatste bocht door wilde komen. Daar reed echter ook Oscar Piastri, waarna de baan al snel te smal werd. Hamilton moest noodgedwongen rechtdoor schieten en een ommetje door de pitstraat maken. Op dit punt was het het duo van Ferrari dat de tijdenlijst aanvoerde. Charles Leclerc had met een 1.38.130 de snelste tijd in handen, met teammaat Carlos Sainz een ruime twee tienden daarachter.

Kwalificatiesimulaties

Richting het einde van de training werd de baan in een opvallend hoog tempo steeds sneller en sneller, waardoor een groot deel van de teams pas in de slotminuten een kwalificatiesimulatie verreden. De tijdenlijst ging zodoende continue op de schop. Na zestig minuten was het Lance Stroll bovenaan de tijdenlijst met een 1.36.302, gevolgd door Oscar Piastri (1.36.629), Verstappen (1.36.660), Pérez (1.36.690) en Nico Hülkenberg (1.37.101).

Gerelateerd