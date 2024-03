De FIA heeft het onderzoek dat liep naar president Mohammed Ben Sulayem na dertig dagen afgerond. De president werd beschuldigd van inmenging tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 en het dwarsbomen van de race in Las Vegas vorig jaar.

De FIA is tot de conclusie gekomen na het onderzoek dat de beschuldigingen ongegrond zijn en er geen aanwijzingen zijn gevonden van inmenging en dwarsboming. Het onderzoek is door de 'Compliance Officer' uitgevoerd, waarbij er elf getuigen zijn ondervraagd en het onderzoek zelf door zes mensen werd beoordeeld. Ben Sulayem zou volgens de eerdere geruchten tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023 een straf van tien seconden die Fernando Alonso had gekregen, hebben laten schrappen zodat hij nog op P3 terecht zou komen en niet op P4. De president van de FIA was toen niet aanwezig op het circuit, maar zou gebeld hebben met Sheikh Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa - de vicepresident van sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Alonso had de straf gekregen nadat hij zich bij de start verkeerd had opgesteld, waarna hij nog een straf kreeg omdat hij bij de pitstop deze straf verkeerd had ingelost. Volgens het gerucht zou Ben Sulayem het hier niet mee eens zijn geweest en het heft in eigen handen hebben genomen, maar de FIA stelt dat dit niet klopt.

Artikel gaat verder onder video

Las Vegas

Volgens de FIA is het gerucht omtrent het dwarsbomen van de Grand Prix van Las Vegas ook ongegrond na het onderzoek van de FIA. Ben Sulayem zou volgens het gerucht de officials hebben verteld dat ze de baan moesten afkeuren voordat het weekend in de Verenigde Staten begon en ze een reden moesten vinden, zodat de race niet plaats kon vinden. Ook hier klopt dus niks van, aldus de FIA na het onderzoek dat ze de afgelopen periode hebben gedaan.

Na een onderzoek van dertig dagen is FIA-president Mohammed Ben Sulayem vrijgesproken van de beschuldigingen rondom de Grand Prix van Saoedi-Arabië en Las Vegas van 2023 #FIA #Formule1 pic.twitter.com/TWbauVaU2g — GPFans NL (@GPFansNL) March 20, 2024

Gerelateerd