FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat van zich horen na een roerige periode. De voorzitter werd beschuldigd van een aantal schimmige zaken, maar werd uiteindelijk vrijgepleit en stelt bij AFP dat hij alles netjes volgens het boekje doet.

De Emiraat werd in een eerder stadium beschuldigd van mogelijke inmenging in de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023 en van het willen tegenhouden van de race in Las Vegas. Na onafhankelijk onderzoek van de internationale autosportbond werd Ben Sulayem gevrijwaard van de beschuldigingen. Hij gaf daarna aan dat het een aanval op de integriteit van de autobond is en afgelopen weekend in China ging hij nog een stapje verder.

Publieke veroordeling

De voorzitter voelt zich slachtoffer van een publieke hetze. "Ik wou dat het alleen maar een beschuldiging was, maar ik ben al veroordeeld door de rechtbank van de publieke opinie. Ik heb niets te verbergen." Daarnaast is Ben Sulayem trots op het geleverde werk tot nu toe. Waarom de president de doorgang van de Grand Prix van Las Vegas wilde voorkomen, dat is uiteindelijk nooit duidelijk geworden.

'Ik weet wie hierachter zit'

De FOM en de FIA zouden met elkaar overhoop liggen en het tegenhouden van de Formule 1 van bijvoorbeeld Andretti, zou hier een voorbeeld van zijn. Desondanks benadrukt Ben Sulayem dat er op dit moment geen spanningen zijn tussen de twee partijen. "FOM is onze partner. Ik heb geen problemen. Ik wil gewoon zaken met ze blijven doen", zo stelt hij. Dat hij vervolgens een beschuldiging aan zijn broek krijgt, daar ligt hij eigenlijk niet wakker van. "Ik kan rechtop staan ​​en je in de ogen kijken en zeggen dat ik een sportman ben en volgens de regels speel." Vervolgens sluit hij af met een mysterieuze boodschap: "Ik weet wie hierachter zit, maar ik kan het niet zeggen."

