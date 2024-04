De FIA heeft, nadat het zelf een paar weken geleden het onderzoek naar de aantijgingen rondom FIA-president Mohammed Ben Sulayem en zijn inmenging in de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023 en het proberen te voorkomen van de Grand Prix van Las Vegas in 2023 had afgerond, steun gekregen vanuit een groep van dertien Europese sportfederaties.

De FIA heeft volgens RaceFans een brief ontvangen met daarin een reactie, waarin de dertien sportfederaties vanuit Europa in navolging van leden uit Noord- en Zuid-Amerika, hun steun uitspraken na de onderzoeken omtrent Mohammed Ben Sulayem." Sta ons toe u een boodschap over te brengen ter gelegenheid van de jaarlijkse prijsuitreiking in Praag, waarbij de ASN's die lid zijn van de FIA Central European Zone samenkomen. Zoals we allemaal weten, bevindt de FIA zich in een ongemakkelijke situatie door de huidige omstandigheden, waarin haar toekomstige relaties met verschillende derde partijen in de motorsport op het spel staan. En het is aan ons allemaal, de FIA-leden, officials en andere belanghebbenden, om sterk en standvastig te blijven ten opzichte van deze situatie, en we dragen allemaal verantwoordelijkheid voor de FIA die we aan onze opvolgers zullen overlaten. Het is nu meer dan ooit belangrijk om ons te verenigen tegen pogingen van sommigen om onze organisatie te verzwakken door oneerlijke en ongegronde aanvallen op de hoogste bestuursorganen van de FIA, en in het bijzonder op uzelf. Vandaag hebben we meer dan ooit sterk leiderschap nodig om al deze moeilijke uitdagingen, die in de toekomst kunnen blijven bestaan, het hoofd te bieden."

Steun voor Ben Sulayem en FIA

Volgens de dertien leden van de groep blijven ze Ben Sulayem en de FIA steunen. "We willen u graag verzekeren van onze steun in deze onrustige en turbulente tijden. We waarderen uw zorg voor ons, de ASN's die lid zijn van de FIA, en uw luisterend oor voor onze behoeften. We vertrouwen erop dat uw leiderschap de FIA met succes over deze moeilijkheden heen zal leiden naar een nog sterkere positie als de enige mondiale motorsportautoriteit en -macht. Het feit dat de Ethische Commissie van de FIA ongegronde klachten tegen jou [Mohammed Ben Sulayem] heeft verworpen, toont aan dat de interne organen van onze organisatie goed functioneren. We hebben altijd op je onschuld vertrouwd, omdat we wisten dat dit slechts doelbewuste beschuldigingen waren, die in feite gericht waren tegen de hele FIA, dus tegen ons allemaal, haar leden en andere belanghebbenden."

Structuur moet worden herzien

Volgens de Europese federaties moeten er wel dingen veranderen, vooral met betrekking tot het onderzoek. "Met het oog op deze recente ervaring zijn we echter van mening dat de procedures, structuren en samenstelling van de FIA Ethische [sic] Commissie moeten worden herzien, zodat dit legitieme orgaan niet meer door derden kan worden misbruikt tegen de belangen van onze organisatie in. Dit moet erop gericht zijn om de commissie nog sterker en onafhankelijker te maken. Wij wensen u succes met uw inspanningen ten voordele van alle FIA-leden!"

