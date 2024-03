Afgelopen week was het FIA-president Mohammed Ben Sulayem die na meerdere beschuldigingen ineens onder vuur kwam te liggen. Meerdere teambazen hebben zich inmiddels uitgesproken over de hele zaak en hameren op het gaande onderzoek naar de voorman.

Het volgende schandaal in de Formule 1 is afgelopen maandag geboren. De BBC pakte namelijk met een groot verhaal uit over FIA-president Ben Sulayem, die tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 geprobeerd heeft om zich te bemoeien met het eindresultaat van de race in Djedda. Het zou daarbij gaan om een tien seconden straf die ontvangen was door Alonso tijdens deze race. De Spanjaard kreeg in het Midden-Oosten destijds meerdere straffen, die volgens de voorman van de FIA teruggedraaid hadden moeten worden.

Meerdere onderzoeken

Nog tijdens de race zou Ben Sulayem, zelf niet aanwezig op het circuit in Djedda, de telefoon hebben gepakt om een belletje te plegen aan Sheikh Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa - de vicepresident van sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - die daar in officiële hoedanigheid aanwezig was. In dat gesprek vertelde Ben Sulayem dat hij vond dat de straffen van Alonso teruggedraaid moesten worden, zo vertelt een klokkenluider tegenover het Britse medium. Later die week kwam ook nog het hele verhaal over de Grand Prix van Las Vegas daar bovenop. De 62-jarige topman uit Dubai zou in het geheim namelijk officials hebben verteld dat zij het circuit in Las Vegas - waar vorig jaar de eerste succesvolle Grand Prix over de strip van de stad werd afgewerkt - moesten afkeuren voor een Formule 1-race.

Afwachten

Inmiddels is er ook op de persconferentie voor teambazen gereageerd op de hele opheft rondom de FIA-president. Horner - de man die zelf natuurlijk behoorlijk onder vuur ligt de afgelopen weken - opende het woord in Djedda: "Ik heb inmiddels één ding geleerd door alle onderzoeken en dat is dat je niet op de zaken vooruit moet lopen. Er moet een onderzoek zijn. Ik weet zeker dat alle betrokkenen het proces volgen dat door de FIA bedacht is. Alles wat ik wil zeggen is dat er geen vooroordelen moeten zijn. Wacht op de feiten. Wacht op de realiteit voordat je een oordeel velt."

Andere teambazen

De Britse voorman krijgt bijval van zijn collega's in de persconferentie: "We moeten geen oordeel vellen op dit moment, maar in de toekomst als we erop terugkijken. Zoals ik het begrijp, is het op dit moment in onderzoek. Dat is de goede manier", zegt James Vowles van Williams. Ook Mike Krack van Aston Martin reageert: "Wij zijn één van de betrokken partijen. Het hele proces kan teruggelezen worden in de documenten van de stewards. Wij hebben het 'right of review' uitgevoerd en nieuw bewijs aangeleverd, waardoor de straf opgeheven is. Vanuit ons oogpunt is de hele zaak dus afgesloten."

