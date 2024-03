De 'schandalen' binnen de Formule 1 volgen elkaar de afgelopen weken in hoog tempo op: dit keer is het FIA-president Mohammed Ben Sulayem die na een openbaring van de BBC onder vuur ligt. Hij zou gepoogd te hebben een straf voor Fernando Alonso hoogstpersoonlijk terug te draaien.

Het volgende schandaal in de Formule 1 lijkt op maandag geboren te zijn. De BBC pakt namelijk met een groot verhaal uit over FIA-president Ben Sulayem, die tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 geprobeerd heeft om zich te bemoeien met het eindresultaat van de race in Djedda. Het zou daarbij gaan om een tien seconden straf die ontvangen was door Alonso tijdens deze race. De Spanjaard kreeg in het Midden-Oosten destijds meerdere straffen, die volgens de voorman van de FIA teruggedraaid hadden moeten worden.

Buiten het podium

Nog tijdens de race zou Ben Sulayem, zelf niet aanwezig op het circuit in Djedda, de telefoon hebben gepakt om een belletje te plegen aan Sheikh Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa - de vicepresident van sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - die daar in officiële hoedanigheid aanwezig was. In dat gesprek vertelde Ben Sulayem dat hij vond dat de straffen van Alonso teruggedraaid moesten worden, zo vertelt een klokkenluider tegenover het Britse medium. De FIA-president zou duidelijk gemaakt hebben dat hij 'verwachtte' dat de straf teruggedraaid zou worden van de Spanjaard. Hij dropte door de tien seconden straf buiten het podium van de derde naar de vierde plek.

Onderzoek loopt

In eerste instantie ontving de Spanjaard een vijf seconden straf voor het verkeerd plaatsen van zijn auto tijdens de startopstelling. Deze loste hij in tijdens zijn pitstop, maar daar ging het opnieuw mis. Nog voor het verstrijken van de tijd, raakte een pitcrewmedewerker van Alonso de bolide aan, waardoor dat gezien werd als 'werken aan de auto' en de tweevoudig wereldkampioen opnieuw een straf ontving van tien seconden. Door de straf viel Alonso dus - zoals gezegd - buiten de podiumplekken.

Vanaf dat moment ging het dus mis vanuit Ben Sulayem, die volgens het Britse medium op dat moment dus in de telefoon klom om het resultaat om te draaien, een actie die vanuit zijn rol als FIA-president natuurlijk uit den boze is. De BBC heeft overigens de informatie weten te verifiëren bij meerdere hoge piefen in de Formule 1 en dichtbij de FIA. Het onderzoek naar Ben Sulayem wordt nu uitgevoerd en zou vier tot zes weken gaan duren.

