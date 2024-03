De afgelopen dagen is FIA-president Mohammed Ben Sulauyem stevig onder vuur komen liggen wegens verschillende opmerkelijke acties gedurende het afgelopen jaar. De FIA zelf bevestigt nu dat er een verslag is ontvangen met potentiële beschuldigingen naar 'bepaalde leden van de bestuursorganen' en stelt dat ernaar gekeken wordt.

Het volgende schandaal in de Formule 1 lijkt op maandag geboren te zijn. De BBC pakte namelijk met een groot verhaal uit over FIA-president Ben Sulayem, die tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 geprobeerd heeft om zich te bemoeien met het eindresultaat van de race in Djedda. Het zou daarbij gaan om een tien seconden straf die ontvangen was door Alonso tijdens deze race. De Spanjaard kreeg in het Midden-Oosten destijds meerdere straffen, die volgens de voorman van de FIA teruggedraaid hadden moeten worden.

Belletje naar official

Nog tijdens de race zou Ben Sulayem, zelf niet aanwezig op het circuit in Djedda, de telefoon hebben gepakt om een belletje te plegen aan Sheikh Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa - de vicepresident van sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - die daar in officiële hoedanigheid aanwezig was. In dat gesprek vertelde Ben Sulayem dat hij vond dat de straffen van Alonso teruggedraaid moesten worden, zo vertelt een klokkenluider tegenover het Britse medium. De FIA-president zou duidelijk gemaakt hebben dat hij 'verwachtte' dat de straf teruggedraaid zou worden van de Spanjaard. Hij dropte door de tien seconden straf buiten het podium van de derde naar de vierde plek.

Las Vegas

Op dinsdag lanceerde dezelfde BBC vervolgens een tweede verhaal over de voormalig coureur. De 62-jarige topman uit Dubai zou in het geheim namelijk officials hebben verteld dat zij het circuit in Las Vegas - waar vorig jaar de eerste succesvolle Grand Prix over de strip van de stad werd afgewerkt - moesten afkeuren voor een Formule 1-race. Waarom Ben Sulayem de Grand Prix van Las Vegas eigenhandig wilde tegenhouden, is voorlopig onduidelijk. Dat er iets niet helemaal in de haak is, lijkt aan de andere kant wel als een paal boven water te staan.

FIA op de hoogte

Inmiddels heeft de FIA zelfs laten weten dat het op de hoogte is van de aantijgingen in de richting van hun president, iets dat niet voor de eerste keer het geval is. Middels een statement laat het motorsportorgaan weten: "De Compliance Officer heeft een rapport ontvangen met details over mogelijke beschuldigingen, waarbij bepaalde leden van de bestuursorganen betrokken zijn", schrijft men zonder de eigen president bij naam te noemen. "Het Compliance Department beoordeelt deze zorgen, zoals gebruikelijk is bij dergelijke zaken, om ervoor te zorgen dat er een eerlijk proces volgt." Daarmee lijkt de FIA-president nu onderzocht te worden omtrent de beschuldigingen aan zijn adres.

FIA statement continued: “… The Compliance Department is assessing these concerns, as is common practice in these matters, to ensure that due process is meticulously followed.” 2/2 — Andrew Benson (@andrewbensonf1) March 5, 2024

