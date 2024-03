De F1 Grand Prix van Las Vegas had - als het aan FIA-president Mohamed Ben Sulayem had gelegen - afgekeurd moeten worden. De 62-jarige topman uit Dubai zou in het geheim officials hebben verteld dat zij het circuit in de gokstad moesten afkeuren voor een Formule 1-race. Dit meldt een klokkenluider van de FIA in een rapport dat BBC Sport heeft ingezien.

Afgelopen jaar werd de Grand Prix van Las Vegas voor het eerst verreden in de Formule 1, maar het scheelde niet veel of FIA-president Ben Sulayem had hier eigenhandig een stokje voor gestoken. De topman van het autosportbestuursorgaan zou de officials, die het circuit moesten certificeren, hebben verteld dat zij de baan moesten afkeuren. Dit meldt dezelfde klokkenluider die gisteren al onthulde dat Ben Sulayem hoogstpersoonlijk had geprobeerd een straf voor Fernando Alonso ongedaan te maken. De klokkenluider meldt nu dat hen "in opdracht van de FIA-president" werd verteld om een manier te zoeken om het circuit in Las Vegas te kunnen afkeuren. De claim staat in een rapport van de compliance officer van de FIA ​​aan de ethische commissie dat door de BBC is ingezien.

Officials moesten van Ben Sulayem fouten zoeken aan de baan

De officials moesten - om het stratencircuit in Las Vegas goed te kunnen keuren - een protocol volgen op het gebied van inspectie en certificering. Vanwege lopende bouwwerkzaamheden werd het circuit pas laat beschikbaar gesteld voor inspectie. De klokkenluider zegt dat hun manager hen vervolgens de opdracht gaf, uit naam van Ben Sulayem, iets te zoeken waardoor de FIA het circuit niet vóór het weekend van de race zou kunnen goedkeuren. Het citaat uit het rapport luidt dat "het doel was om fouten in de baan te vinden om de licentie te onthouden."

LEES MEER: BBC: 'Mohammed Ben Sulayem onderzocht wegens inmenging tijdens Formule 1-race'

Circuit Las Vegas uiteindelijk tóch goedgekeurd

Er werd vervolgens ook daadwerkelijk gezocht naar problemen aan de baan, maar deze werden niet gevonden, waarna de FIA het circuit toch gewoon 'geschikt' verklaarde. Waarom Ben Sulayem de Grand Prix van Las Vegas eigenhandig wilde tegenhouden, is onduidelijk. De BBC zocht naar aanleiding van het verhaal van de klokkenluider contact met een woordvoerder van de Formule 1, maar deze "weigerde commentaar te geven."

