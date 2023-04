Brian Van Hinthum

Mohammed Ben Sulayem en de FIA zijn nog maar eens onder vuur komen te liggen. De voorzitter van het motorsportorgaan wordt onder meer beschuldigd van seksisme en pestgedrag op de werkvloer, terwijl de FIA na een aantal alarmbellen nog altijd geen onderzoek heeft ingesteld. Een brief met openbaringen van voormalig interim secretaris-generaal Shaila-Ann Rao zou nooit serieus genomen zijn.

Het is niet de eerste keer dat Ben Sulayem van dergelijke zaken beschuldigd wordt. Eerder dit jaar wist The Times al een oude website van Ben Sulayem uit 2001 aan het licht te brengen, waarin de oud-coureur van weinig respect voor vrouwen getuigde. Op de site, waarop hij uitlegde waar hij wél en niet van hield, stond onder meer: "Ik hou van de woestijn en ik hou ervan om échte mensen te leren kennen. Hij zou niet houden van praten 'over geld. Daarnaast hou ik niet van vrouwen die denken slimmer te zijn dan mannen, want dat is niet waar."

Zorgwekkende brief

Hoewel de FIA destijds duidelijk maakte dat de woorden niet meer stroken met Ben Sulayem's huidige standpunten, blijkt het alsnog te rommelen binnen de organisatie op dat gebied. Rao, de voormalig rechterhand van Toto Wolff bij Mercedes, diende het motorsportorgaan in 2022 als interim secretaris-generaal, waarna ze vertrok uit haar rol. Na afloop van haar dienstverband heeft zij middels een brief echter aan de bel getrokken bij de FIA omtrent meerdere gevallen van seksistisch pestgedrag op de werkvloer, zo weet The Telegraph te onthullen. Hoewel Rao niet wilde bevestigen dat zij inderdaad die brief verstuurde, weet het medium te melden dat meerdere bronnen het bestaan van die brief bevestigen.

Géén actie ondernomen

Het grote euvel zit hem vooral in het feit dat er door de FIA helemaal niks met de brief is gedaan en er geen onderzoek ingesteld is om de vermeende zaken verder onder de loep te nemen. Volgens een woordvoerder van de FIA zou Rao zelf een onderzoek hebben moeten eisen om het balletje aan het rollen te krijgen, terwijl de voorschriften duidelijk melden dat 'elke vermeende schending van de ethische code moet worden doorverwezen naar de ethische commissie van de FIA voor een volledig onderzoek'. Nu dat niet gebeurd is, worden de vraagtekens rondom de zaak alsmaar groter.

Volgens meerdere bronnen tegenover The Telegraph zou Ben Sulayem ervoor gezorgd hebben dat Rao zich 'vernederd' voelde door de manier waarop er met haar omgegaan werd. Daarnaast zou de president actief bezig zijn geweest met het 'gaslighten' [een vorm van psychologische manipulatie om het slachtoffer mentaal te breken] van Rao, zo zegt één van de aanwezigen op de werkvloer. Volgens diezelfde persoon zou het ervoor gezorgd hebben dat de gezondheid van de voormalig Mercedes-medewerkster snel achteruitging.

Culture achtergrond

Een andere bron meldt dat de culture achtergrond van Ben Sulayem aangedragen wordt in een verzachtende omstandigheid voor zijn gedrag. "Er heerst culture druk op hem als iemand uit De Emiraten zijnde, vooral op zaken zoals vrouwen en LGBTQ. Ik denk niet dat hij het oneens is met die traditionele en zeer conservatieve gedachten. De FIA heeft gedaan alsof het in de kop drukken van politieke statements bij de Olympische wetten past, maar dat is bullshit. Dat gaat puur over het gedachtegoed van hem", klinkt de felle kritiek.

Hoewel Ben Sulayem door de vele uitglijders die hij inmiddels gemaakt heeft begin 2023 een stapje terug deed qua takenpakket met de Formule 1, hebben ervaren medewerkers hun twijfels of hij echt wegblijft, ook al houdt hij zich [mede door het tragische overlijden van zijn 29-jarige zoon vorige maand] momenteel aan zijn woord. Een laatste bron geeft nog maar eens aan dat Ben Sulayem weinig op heeft met tegenspraak en dat vertaalt zich dan weer naar het [mentale] pestgedrag en seksisme. "Hij is zeer conservatief. Hij houdt niet van mensen die tegen hem in gaan. Al helemaal niet als dat vrouwen zijn." Komend weekend is de president weer in de paddock te vinden in Bakoe, maar het is de vraag hoe zijn bezoek gaat zijn na de bijzondere openbaringen.