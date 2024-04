Volgens Mohammed Ben Sulayem is het belangrijk dat de Formule E zich de komende jaren vol op de toekomst van de sport gaat storten, en hierbij spelen de technische reglementen volgens hem een hoofdrol. De FIA-topman stelt dat de technische reglementen in de motorsport ingewikkelder zijn dan de reglementen van de gehele FIFA bij elkaar.

Het idee om een volledig elektrische klasse op te richten ontstond in 2011, tijdens een diner van Alejandro Agag en Jean Todt. Wat begon als een paar notities op een servetje, is inmiddels uitgegroeid tot een officieel FIA-wereldkampioenschap met een miljoenenpubliek. Hoewel het de Formule E nu goed afgaat, heeft het eerst wel een hoop hobbels op de weg moeten overwinnen. Niet iedereen was namelijk even enthousiast over het concept. "De introductie van de Formule E was niet makkelijk. Het was zo moeilijk, dat het zelfs met de hulp van Alejandro Agag bijna onmogelijk was om een kampioenschap te realiseren," verklaarde Sulayem tijdens een persconferentie van Jaguar in Monaco, waar GPFans bij aanwezig was. "Alejandro heeft heel hard gewerkt, het was een hele lastige gok."

Artikel gaat verder onder video

Na de introductie van de Formule E, werd er hard gewerkt om de sport te laten groeien. Nu dat is gelukt, ligt de focus vooral op het onderhouden van de sport op de langere termijn. De FIA-president is ontzettend trots op de FIA en Formule E, voor al hun harde werk de afgelopen jaren. "Maar wat is eigenlijk onze verantwoordelijkheid?", vervolgde Sulayem. "In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat de waarden een groot deel van het geheel uitmaken. Zonder coureurs, zonder de sterren, is er geen kampioenschap. We moeten dus ook een beetje sympathiek zijn, zeker met sommige regels die we hebben. Een coureur zal altijd een berekend risico nemen. We kunnen dus niet altijd wachten tot we een straf kunnen uitdelen of zoiets. Dat is één van de dingen waar we naar kijken."

© Sam Bagnall

Technische reglementen

"Als je naar de auto zelf kijkt, heb je het sportieve reglement en het technische reglement," voegt Sulayem eraan toe. "Het sportreglement kan uit andere disciplines worden overgenomen. Dan meng je ze met elkaar, en daarna ga je ze verbeteren. Maar dan komt het technische gedeelte, wat zeker het fundamentele [gedeelte] is. Het heeft unieke reglementen, zelfs als je kijkt naar het karten - wat de basis van onze sport is – en dat is voor kinderen van 8 of 9 jaar oud. Geloof me, de complexiteit van deze reglementen is groter dan die van de hele FIFA bij elkaar. Het is geweldig. Dus wat betreft de technische reglementen, zijn we zeker bezig voor de lange termijn."

OOK INTERESSANT: Vandoorne baalt van teleurstellende resultaten: ‘Denk niet dat ik daarmee tevreden kan zijn’

Gen 3 Evo

Afgelopen donderdag werd in Monaco de Gen3 Evo gelanceerd, de wagen waar in 2025 en 2026 mee geracet zal gaan worden, voordat in 2027 de Gen4 geïntroduceerd wordt. De Formule E is echter zelf al veel verder in de toekomst aan het kijken. "Het gaat niet om volgend jaar of het jaar daarna," benadrukte de 62-jarige uit Dubai. "We moeten verder kijken dan tien jaar in de toekomst, om ervoor te zorgen dat we het bedrijf in stand houden. Dat is de manier waarop we samenwerken met onze technische afdeling. Ik ben trots op het FIA-team omdat er een synergie is die op het gebied van de reglementen anders is dan de teams."

Gerelateerd