Vandoorne baalt van teleurstellende resultaten: ‘Denk niet dat ik daarmee tevreden kan zijn’

Stoffel Vandoorne staat momenteel op de elfde plek in het Formule E-klassement, een positie waar hij naar eigen zeggen absoluut niet tevreden mee kan zijn. De DS Penske-coureur vertelt in gesprek met GPFans dat hij hoopt dat zijn team de komende periode wat van de problemen kan oplossen, maar benadrukt dat niet alles zomaar verholpen is.

Het Formule E-circus is deze week neergestreken in Monte Carlo, waar komende zaterdag alweer de achtste race van dit seizoen wordt verreden. Racen in Monaco is natuurlijk altijd bijzonder, maar Vandoorne is vooral blij dat hij dit weekend niet in een hotel hoeft te verblijven. “Het is een thuisrace, dus altijd leuk om in je eigen bed te kunnen slapen”, lacht hij in gesprek met GPFans in Monaco. Vandoorne is er na een lastige openingsfase van het seizoen op gebrand om dit weekend goede punten te scoren. De coureur uit Kortrijk wist gedurende de eerste zeven races van dit seizoen namelijk slechts 22 punten te verzamelen, waardoor hij momenteel op de elfde plek in het kampioenschap staat. Zijn teamgenoot, Jean-Éric Vergne, staat daarentegen met 53 punten op de zesde plek.

Moeizame start Vandoorne

“Ik denk niet dat ik met de elfde plaats tevreden kan zijn uiteindelijk”, geeft Vandoorne eerlijk toe in gesprek met GPFans. “Het is best een moeilijke start geweest. Ik denk dat we best goede momenten hebben gehad, vooral in de kwalificaties, maar dat we die in de wedstrijd nooit hebben kunnen verzilveren naar goede punten. Ik denk dat dat op dit moment vooral het grootste ding is dat we moeten verbeteren om uiteindelijk de grote punten te kunnen scoren.”

De grote vraag is of de problemen nog voor het einde van het seizoen opgelost kunnen worden, of dat de oplossing nog tot 2025 op zich laat wachten. Vandoorne blijft voorlopig optimistisch, maar houdt ondertussen wel een slag om de arm. “Ik denk wel dat we dit jaar wel kleine stappen kunnen maken”, legt hij uit. “Maar ik denk dat een deel daarvan uiteindelijk ook een programma voor de lange termijn wordt.”

Gen3 Evolution

Afgelopen donderdag werd in Monaco de Gen3 Evolution onthuld, dit is de wagen waar in 2025 en 2026 mee geracet zal gaan worden in de Formule E. De Gen3 Evo, zoals de nieuwe bolide kortweg ook wel genoemd wordt, is slechts een doorontwikkeling van de huidige Gen3-wagens en de veranderingen zijn dan ook relatief klein. Pas in 2027 zal er weer een volledig nieuwe wagen komen. “Er verandert niet zo heel veel”, stelt de 32-jarige coureur. “Het body work ziet er wat anders uit, maar ik denk dat het grootste verschil van de banden en de four-wheel drive zal komen. Het geeft wel echt een beter gevoel in de auto en we winnen enkele seconden aan rondetijd. Dus ja, het voelt echt wel een stuk beter aan”, aldus Vandoorne.

