Max Verstappen vertelt dat hij na afloop van de Grand Prix van Miami een kras op zijn diffuser had zitten, door het moment bij de start met teammaat Sergio Pérez. De drievoudig wereldkampioen laat optekenen dat de Mexicaan "vijftig meter later remde dan de rest."

De Grand Prix van Miami eindigde bijna in tranen voor het duo van Red Bull Racing. Sergio Perez - startend vanaf de vierde stek - blokkeerde zijn wielen bij het aanremmen voor de eerste bocht, waardoor hij rechtdoor schoot en op een haar na teammaat Max Verstappen miste. De drievoudig wereldkampioen kende vervolgens een lastige race, waarin hij - gehinderd door onderstuur en wat schade aan zijn vloer door het raken van een plaatje in de chicane - uiteindelijk als tweede over de streep kwam. Pérez moest tekenen voor de vijfde plaats.

Verstappen was zichtbaar verbaasd toen hij na het vallen van de vlag voor het eerst de beelden van het bijna incident zag: "O, mijn God", zo klonk het. Na afloop wordt hij er voor de camera van Viaplay nog eens naar gevraagd: "Ja... Dat scheelde echt heel weinig. Ik heb volgens mij ook een kras op mijn diffuser zitten van hem. Dat had echt heel slecht afgelopen kunnen zijn", klinkt het.

Pérez gaf als reden voor het blokkeren van zijn wielen dat er weinig grip lag aan de binnenkant van de bocht, maar aan die uitleg lijkt Verstappen weinig waarde te hechten: "Ja, maar goed. Hij remt ook vijftig meter later dan iedereen. Gelukkig is er niks gebeurd, maar het had heel anders kunnen aflopen."

