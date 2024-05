Kelly Piquet was aanwezig tijdens de F1 Grand Prix van Miami, maar de Braziliaanse schone was niet alleen vanwege Max Verstappen meegereisd naar de Verenigde Staten. Piquet bleek tijdens haar verblijf in Miami maar wat druk met haar kleding en make-up, want de brunette had verschillende afspraakjes in de agenda staan die niet Formule 1-gerelateerd waren.

Kelly laat meer dan eens haar gezicht zien in de paddock en meestal is dit puur om vriendlief Verstappen aan te moedigen. Tijdens de F1 in Miami was dit echter niet het geval. Natuurlijk hoopte Piquet dat haar Red Bull-coureur de race zou winnen, maar dat was niet de enige reden van haar bezoekje aan de paddock afgelopen weekend. Het model hield zich in Florida voornamelijk bezig met kleding en make-up, zelfs op de grid. Piquet bracht een bezoekje aan de Formula 1 Academy en had daar een ontmoeting met Charlotte Tilbury, één van de grootste partners van de vrouwenraceklasse. Tevens liet Piquet zich in verschillende prachtige outfits fotograferen in de F1-paddock, waarvan ze er ook een aantal deelde op haar Instagram-account. Er stond echter nog meer op de planning dit weekend.

Artikel gaat verder onder video

Miami kent volle agenda voor Kelly Piquet naast F1

Op haar social media is te zien dat Kelly een volle agenda had tijdens haar verblijf in Miami. Het begon allemaal met een uitgebreide lunch van kledingmerk PatBO en liefdadigheidsorganisatie The Bazaar For Good, waaraan ook Verstappen meewerkt met een winactie. Vervolgens reisde Piquet door naar de APM Monaco-vestiging in Miami. Dit luxe sieradenmerk werkt niet alleen samen met Piquet, maar ook met niemand minder dan Ferrari-coureur Charles Leclerc en de Amerikaanse actrice Eva Longoria. Na het bezoekje aan de sieradenwinkel, was het weer omkleden geblazen voor Piquet, want in de avond ging ze op stap in het bruisende Miami om later nog wat foto's te schieten voor L'AGENCE, een kledingmerk uit Californië en Material Good, een sieradenmerk uit Miami Beach.

Op Instagram deelde ze diverse beelden van haar trip, zie hieronder:

Gerelateerd