Sky Sports F1-verslaggever Martin Brundle kende een hachelijk moment op de grid in Miami, toen hij pal achter de Mercedes van Lewis Hamilton stond om de achterlichten te laten zien. De auto van de Brit had een terugslag in de motor, waardoor Brundle op zijn knie geraakt werd door een harde stoot lucht.

Lewis Hamilton begon als achtste aan de Grand Prix van Miami, na opnieuw een lastige kwalificatie voor de zevenvoudig wereldkampioen. De Brit kwam uiteindelijk als zesde over de streep, met teammaat George Russell wat verder naar achteren op P8. Een aantal minuten voor de start van de race was Mercedes wat tests aan het uitvoeren met de auto van Hamilton, wat Martin Brundle de kans gaf op de W15 van dichtbij op beeld vast te leggen. Brundle is het gezicht van Sky Sports F1 en bekend vanwege zijn loopje over de startgrid, waar hij coureurs en beroemdheden live op beeld aan hun mouw trekt.

Terugslag Mercedes

Brundle kende echter een hachelijk moment, toen hij de kijkers de achterlichten van de Mercedes wilde laten zien. De auto van Hamilton had namelijk een zogeheten terugslag. Dit gebeurt wanneer een raceauto te veel brandstof binnenkrijgt, waardoor er te weinig lucht overblijft in de verbrandingsmotor en de verbranding niet op tijd plaatsvindt. De uitlaatklep gaat vervolgens open, terwijl het mengsel van lucht en brandstof nog aan het ontsteken is, waardoor deze explosie in de uitlaat plaatsvindt. Formule 1-auto's gaan gepaard met het nodige motorische geweld, wat betekent dat dit resulteert in een enorme knal en een voelbare stoot lucht.

Videobeelden

Op videobeelden van het moment is dan ook duidelijk te zien dat Brundle zich ene hoedje schrikt en snel aan de kant springt: "De auto had een terugslag en schakelde me bijna uit", vertelt de Brit vervolgens lachend. "Gelukkig raakte het me op mijn knie, en niet ergens anders." Achterlichten in de Formule 1 worden overigens gebruikt om aan te geven dat een coureur zijn systemen aan het opladen is, of bij slecht zicht onder natte omstandigheden.

