Het is Lando Norris gelukt om zijn allereerst zege te pakken en dat deed de Brit tijdens de Grand Prix van Miami. Norris vertrok echter vanaf P5 en heeft daarmee een typische Miami-traditie voortgezet, want het is nog geen een polesitter gelukt, om de zege te pakken in de Amerikaanse badplaats.

Over het talent van Norris, daar lijkt weinig twijfel over te bestaan. Toch moest die eerste overwinning er nog wel aankomen. De Brit kreeg in 2021 zijn kans om op de hoogste trede plaats te nemen tijdens de grote prijs van Rusland. Dat ging echter in de slotfase mis. Het begon te druppelen en met nog een paar ronden te gaan koos Norris ervoor om op de droogweerbanden te blijven. Dat pakte niet goed uit, want even later schoof hij van de baan en ging Lewis Hamilton er met de zege vandoor. Niets van dat alles in Miami, want daar wist Norris uiteindelijk wel de zege over de streep te trekken.

Poleposition geen zege in Miami

Sinds 2022 reist de koningsklasse af naar Miami en het is de polesitter nog geen één keer gelukt om de snelste tijd van zaterdag, om te zetten in een overwinning op zondag. Zo was Charles Leclerc in 2022 tijdens de kwalificatie de snelste man, maar ging Verstappen er tijdens de Grand Prix met de zege vandoor. Een jaar later was het Sergio Pérez die vanaf poleposition vertrok en ook hij zag Verstappen uiteindelijk langszij komen en de zege pakken. In de editie van 2024 was het Max Verstappen die vanaf P1 mocht starten en hij zag uiteindelijk Norris met het eremetaal naar huis gaan.

