De Grand Prix van Miami vond het afgelopen weekend plaats en tijdens het raceweekend dook er een bericht op met een opvallende prijzenlijst in de horeca rondom het circuit. Tom Garfinkel, CEO van het Hard Rock Stadium, geeft aan dat het verhaal compleet uit zijn verband gerukt is.

Afgelopen weekend werd de Grand Prix van Miami voor de derde keer in de geschiedenis gereden en het was uiteindelijk Lando Norris die de zege in Florida wist te pakken. Ondertussen waren fans van over de hele wereld aanwezig rondom het Hard Rock Stadium, de thuisbasis van de Miami Dolphins en bovendien dus ook van de Miami Grand Prix. De race doet qua aanwezige sterren natuurlijk een beetje denken aan de Grand Prix van Monaco, maar dan op het Amerikaanse continent. Dat leek qua prijzen na een opvallend bericht op het internet ook zo te zijn.

Uit het verband

Zo circuleerde er online een bijzonder bericht op X, waar een exorbitante prijslijst te bewonderen is. Een 'F1-schotel' met daarin onder meer een geheime saus kostte daarop 290 dollar. Een gestoomd broodje met Koreaanse barbecue shiitake daarop was een 'goedkoop' alternatief voor 120 dollar. Ook kon er voor slechts 400 dollar kaviaar worden toegevoegd aan elk keuze van het menu. De bedragen op het menu zorgden online voor een vlaag aan verbaasde reacties. Toch lijkt de vork wat anders in de steel te zitten, zo vernemen we vanuit Hard Rock Stadium-CEO Garfinkel. In gesprek met Autosport verdedigt de topman de Grand Prix en stelt hij dat het online bericht behoorlijk uit het verband gehaald is: "Iemand heeft een Tweet de wereld in gestuurd waarop een kreeftrol te zien is voor 280 dollar. Dat is wel zonder enig commentaar gestuurd."

Goedkopere opties

De topman vervolgt: "Er zit context aan en in deze context viel niet te lezen dat voor een suite was", zo doelt hij erop dat het niet voor de normale bezoekers was. "Het was een kreeftrol voor ongeveer tien mensen voor 280 dollar", vervolgt Garfinkel. "Er zijn opties die veel goedkoper zijn over de gehele campus. Ook zijn er nog opties die duurder zijn en zijn er nog opties die écht ontzettend duur zijn. We proberen opties over het gehele spectrum te verlenen. Soms wijzen mensen dan naar één ding en zeggen ze dat het 'heel duur' is, zonder de context te geven dat het om een kreeftrol gaat voor tien personen. Er zijn ook goedkope opties aanwezig, dat is belangrijk voor ons."

