Volgens voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson kan McLaren met de huidige upgrades wellicht gaan hopen op een strijd om het kampioenschap met Red Bull Racing. De renstal wist in Miami de overwinning te grijpen en in Groot-Brittannië hoopt men inmiddels op een titelstrijd tussen de twee teams.

Afgelopen weekend wist Lando Norris dan eindelijk zijn eerste overwinning te pakken. Het was niet alleen voor de Brit een opsteker, ook het team van McLaren is beloond voor al het harde werk. Vorig jaar startte de renstal dramatisch, maar wist het door te pakken met de updates. Ook in Miami had het team updates meegenomen en Norris wist daar optimaal gebruik van te maken. De lijn opwaarts lijkt te zijn gevonden en Davidson vermoedt bij Sky Sports F1 dat de poorten zijn geopend voor een ware titelstrijd.

Upgrades

"De updates die McLaren en Mercedes hebben meegenomen, het lijkt erop of ze allemaal Red Bull aan het binnenhengelen zijn. Red Bull heeft haar eigen upgrades meegenomen naar China, dus deze race stonden ze allemaal weer op gelijke hoogte qua upgrades", zo ziet Davidson. McLaren had diverse verbeteringen meegenomen, waaronder een nieuwe vloer en een aantal updates voor de vleugels. Davidson wijst vooral naar de correlatie die goed werkt bij het oranje team, waardoor updates eigenlijk bijna altijd prestatiewinst oplevert.

Kan McLaren om titel strijden met Red Bull?

Over een mogelijke titelstrijd wil Davidson niet direct spreken, maar tegelijkertijd kijkt hij wel met veel spanning naar de volgende races. Als McLaren ook op stratencircuits erbij zit, dan sluit hij een knokpartij om de titel niet uit. "Ik wil het nog eens op stratencircuits zien en op banen met een hogere snelheid. Als McLaren dan nog steeds een bedreiging voor Red Bull is, dan kunnen we in onze handen wrijven, wat betreft het kampioenschap."

