Max Verstappen vertelt dat Red Bull Racing wat werk heeft te verzetten, omdat het team van McLaren een stap richting de Oostenrijkse renstal lijkt te hebben gezet. De Nederlander erkent echter ook dat het in Miami qua race pace, absoluut niet het sterkste weekend voor zijn team was.

Max Verstappen leek in Miami in eerste instantie op de winst af te stevenen, maar een combinatie van een voor hem slecht getimede safety car, wat moeilijkheden met de auto en wat schade aan de vloer, zorgden ervoor dat de drievoudig wereldkampioen in Florida moest tekenen voor het zilver. Lando Norris wist met wat geluk de leiding in de wedstrijd over te nemen door tijdens een safety car-periode naar binnen te komen voor zijn pitstop, waarna hij op de harde band een betere pace op de mat wist te leggen dan Verstappen.

Moeilijke stint op de harde band

"Soms win je, soms verlies je", vertelt Verstappen na afloop. "Dat zijn we allemaal gewend in het racen. Maar ja, vandaag was lastig. Op de mediums voelde het al niet fantastisch. We reden weg, maar niet op de manier zoals het zou moeten zijn. Toen we onze pitstop hadden gemaakt en ik hoorde welke rondetijden de McLarens reden, dacht ik: 'Wow, dat is behoorlijk snel.' Toen zij ook naar de harde band overstapten, waren ze gewoon sneller. Met name Lando, hij vloog echt. Dat was een hele moeilijke stint voor ons. Maar als we op een slechte dag tweede worden, teken ik ervoor. En ik ben heel blij voor Lando. Het zat er al een lange tijd aan te komen, en het zal niet zijn laatste zijn. Hij verdient het vandaag."

Race pace Red Bull in Miami

Op de vraag wat er mis was met de balans van zijn auto, vertelt Verstappen: "Onderstuur, overstuur, heel weinig grip op vier banden. Dat is iets wat we moeten gaan begrijpen." De 26-jarige coureur denkt dat McLaren een stap voorwaarts heeft weten te zetten, en dat het niet alleen circuit gerelateerd is dat de Britse formatie in Miami de beste pace had. "Ze hebben een update meegebracht. Het ziet er naar uit dat het werkt, niet dan? We hebben vanaf onze kant wat werk te verzetten. Qua race pace, denk ik dat het absoluut niet ons sterkste weekend was, maar we gaan het analyseren en zullen proberen sterker terug te komen."

