Deze coureurs kunnen Magnussen vervangen bij Haas in het geval van schorsing

Kevin Magnussen verzamelde tijdens het F1 Grand Prix-weekend van Miami meer strafpunten dan dat hij de afgelopen twee seizoenen aan punten voor het kampioenschap heeft behaald. De Deen zit dicht tegen een schorsing aan. Wie kan hem dan bij Haas vervangen?

Magnussen kwam naar Miami met vijf strafpunten achter zijn naam, drie voor het veroorzaken voor contact met Alexander Albon tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië en twee voor het uitschakelen van Yuki Tsunoda tijdens de Grand Prix van China. Hij kreeg er nog eens drie bij, toen hij kostte wat het kost Lewis Hamilton achter zich probeerde zich te houden in de Sprint op het Miami International Autodrome. Magnussen liep drie tijdstraffen op voor naast de baan terechtkomen en er voordeel uithalen, en één voor track limits. Het veroorzaken van de crash met Logan Sargeant in diens thuisrace op de zondag leverde de Haas-coureur nog eens twee strafpunten op. De teller staat inmiddels op tien en bij twaalf strafpunten binnen een periode van twaalf maanden wordt een coureur geschorst. Mogelijk moet de Amerikaanse renstal binnenkort op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Nico Hülkenberg voor een weekend.

Pietro Fittipaldi

Een van de opties kan zijn Pietro Fittipaldi. De in Miami geboren Braziliaan is al sinds 2019 testrijder van Haas en sinds 2020 ook reservecoureur. Hij werd eind dat seizoen opgeroepen om in te vallen voor Romain Grosjean na die zware crash in Bahrein. Fittipaldi heeft er dus al twee Grands Prix opzitten en daarnaast twee hij ook nog in actie tijdens twee vrije trainingen in 2022. Als Haas wil gaan voor een wat meer ervaren coureur, dan kunnen ze kiezen voor Fittipaldi. De coureur heeft echter al wel een druk raceschema, aangezien hij in de IndyCar uitkomt voor Rahal Letterman Lanigan Racing. De Grands Prix van Monaco, Canada, Spanje, Groot-Brittannië, Hongarije, Nederland, Italië en Azerbeidzjan clashen met races van het Amerikaanse kampioenschap.

Oliver Bearman

Wie voor meer Grands Prix beschikbaar zal zijn, is het jonge talent Ollie Bearman. De Brit is momenteel actief in de FIA Formule 2 met Prema Racing, maar het hoogtepunt van zijn 2024 tot nu toe is het invallen bij Ferrari. Carlos Sainz moest de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit aan zich voorbij laten gaan vanwege een blindedarmontsteking en dus werd Bearman opgeroepen door de Scuderia. De 18-jarige uit Chelmsford maakte indruk door punten te pakken met de zevende plaats. Aangezien Hülkenberg voor volgend jaar naar Sauber-Audi vertrekt, wordt Bearman ook gezien als een mogelijke opvolger. Stel dat Magnussen geschorst wordt, dan kan Haas hem dus al een keer in de auto zetten als extra voorbereiding op 2025.

