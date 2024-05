Lewis Hamilton en Kevin Magnussen vochten op zaterdag tijdens de sprintrace een pittig gevecht uit op de baan en de Deense coureur moest zich na afloop zelfs melden bij de wedstrijdleiding wegens diverse incidenten. Uiteindelijk kon de zevenvoudig wereldkampioen wel genieten van de gevechten.

De sprintrace in Miami leverde zaterdagmiddag in het middenveld een aantal pittige gevechten op. Er werd hard gestreden voor P8 en daarmee het laatst beschikbare punt van de zaterdag en op de baan waren het voornamelijk Hamilton en Magnussen die het meermaals met elkaar aan de stok kregen. De Haas-coureur duwde de Mercedes-rijder een aantal keren naast de baan en sneed ook nog eens een keer een chicane af. Met zijn acties verzamelde de Deen 35 seconden aan tijdstraf en drie punten op zijn superlicentie. Hij moest zich na afloop ook nog melden bij de stewards, maar ontliep een verdere straf voor 'onsportief rijgedrag'.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton kan erom lachen

Hamilton was dus de man die veel met de felle Magnussen te maken kreeg. Eén dag later kan de zevenvoudig wereldkampioen echter wel lachen om de hevige gevechten: "Ik had gisteren zoveel plezier. Ik hou van racen! De situaties waarin je constant aan het vechten bent met iemand tijdens een race, dat is waar we voor leven." Vanaf de wagen voor de parade lap onthult hij echter dat Magnussen wat minder genoten had van zijn zaterdag: "Ik heb zojuist met Kevin gesproken. Ik zei dat ik het naar mijn zin had gehad, maar Kevin zei dat hij er niet van genoten had", zo zegt de Mercedes-coureur met een grote glimlach. Op zondag lijkt het een stuk onwaarschijnlijker dat ze elkaar veel tegen gaan komen: Hamilton begint vanaf P8, terwijl Magnussen als achttiende van start gaat.

Gerelateerd