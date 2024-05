Het Formule 1-weekend in Miami heeft niet alleen spektakel op de baan opgeleverd, ook kwamen er weer tal van wereldsterren naar het in Florida gelegen circuit. Een van de aanwezige bekende gezichten was Donald Trump, en dat kwam Max Verstappen wel goed uit.

Het Formule 1-circus streek afgelopen weekend neer in het Amerikaanse Florida, waar op zondag de Grand Prix van Miami werd verreden. Het was nog maar de derde editie van de race in de glamourstad, maar het evenement heeft sinds haar debuut in 2022 in hoog tempo naam voor haarzelf gemaakt. Niet alleen omdat het Miami International Autodrome een circuit is met meerdere uitdagingen voor de rijders, maar ook vanwege alle toeters en bellen om het weekend heen. Zo waren de aanwezige wereldsterren ook afgelopen weekend weer niet op twee handen te tellen.

Artikel gaat verder onder video

Trump bezoekt Grand Prix van Miami

Een van de meest bekende namen die op zondag in de paddock rondliep, was Donald Trump. De Amerikaanse zakenman en politicus was aanwezig op uitnodiging van McLaren, waar hij meerdere keren in de garage te zien was. Ook mocht de presidentskandidaat vlak voor de race naar de startgrid, en dat kwam Max Verstappen goed uit. In gesprek met de Franse televisie werd de Nederlander gewezen op de aanwezigheid van de 77-jarige Amerikaan. "Dat is mooi, dan kijken ze allemaal naar hem en vallen ze mij niet lastig", klonk het. Bekijk de beelden hier.

