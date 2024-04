Het team van Williams zit voorlopig niet ruim in de reserveonderdelen, maar dat is volgens Alexander Albon geen reden om voorzichtig aan te doen. De Britse Thai is van mening dat als hij zich moet inhouden, dan kan hij beter thuis blijven.

Tijdens de openingsfase van het 2024-seizoen kwam de penibele situatie bij Williams al snel naar boven, door diverse crashes van de coureurs. Het hoogtepunt of misschien wel het dieptepunt was het raceweekend in Australië. Aangezien Albon in de muur klapte, moest Logan Sargeant zijn zitje opofferen voor zijn teamgenoot. De renstal uit Grove had simpelweg geen reservechassis meegenomen en kon daardoor maar één auto inzetten in Melbourne. In Japan kwam Albon in de openingsronde met Daniel Ricciardo in een onderonsje terecht, waarbij beide mannen uitvielen.

Niet over nadenken

Na de race in China zouden de capaciteitsproblemen moeten zijn opgelost en Albon legt uit dat hij zich niet gaat inhouden tijdens het sprintweekend in Shanghai. "Als ik heel eerlijk ben, denk je daar tijdens het racen niet echt over na. Natuurlijk is het er, maar op het moment dat je begint na te denken over het gebrek aan onderdelen, of het gebrek aan wat dan ook, kun je net zo goed thuisblijven", legt Albon uit bij Motorsport.com. Hij gaat elk weekend dan ook vol in de aanval, ongeacht het aantal reserveonderdelen. "Je moet het weekend aanvallen zoals elk ander weekend. Je kunt het niet anders behandelen. Je moet op de limiet zitten om te voelen wat de limiet is en je moet een balans vinden voor de auto."

Sprintweekend Shanghai is kans voor Williams

Voorlopig is het roeien met de riemen die Albon heeft en hij wijst vooral naar de feiten. "We hebben duidelijk een achterstand opgelopen door de crashes, en het is geen geheim dat we dat al hadden voor de crashes. Het wordt dus weer een machtige klus, zoals altijd, en we moeten vertrouwen op het personeel in Grove om alles voor elkaar te krijgen, wat ze continu doen." Wat dat betreft, heeft hij wel vertrouwen in een goed resultaat in Shanghai en dat heeft te maken met het gebrek aan voorbereidingstijd. "Het is heel, heel belangrijk, zeker als je aan een sprintrace begint, met alle mogelijke dingen die er dit weekend kunnen gebeuren, dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. Races zoals deze, waar het zo onbekend is, zijn een kans voor teams zoals die van ons."

