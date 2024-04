Voor Sergio Pérez was het weekend in Japan er eentje om vertrouwen uit te putten. Zo zat de Mexicaan tijdens de kwalificatie toch wel aardig dicht op de tijd van teamgenoot Max Verstappen en 'Checo' wil in China voortbouwen op dat goede gevoel.

Pérez knokt in 2024 voor lijfsbehoud bij Red Bull Racing. De Mexicaan ziet niet alleen Daniel Ricciardo loeren op zijn plekje naast Verstappen, ook Yuki Tsunoda hoopt op een transfer. Toch heeft Pérez de beste papieren in handen voor een langere deal. Het enige wat van de Mexicaan wordt gevraagd is om niet te veel achterstand op Verstappen te hebben en te scoren als de Nederlander niet in staat is om dat zelf te doen. In Japan zat 'Checo' toch wel aardig dicht in de buurt van Verstappen, hoewel de Limburger tijdens de race wel weer een comfortabel gat had geslagen.

Nog nooit met Red Bull in Shanghai gereden

Voor Pérez is het zaak om voort te bouwen op het goede gevoel van Suzuka. "Japan heeft me echt laten zien hoeveel vertrouwen ik heb in deze auto en de prestaties die ik eruit kan halen", opent 'Checo'. De laatste keer dat Pérez in China was, toen reed hij nog voor Racing Point. "Het is spannend om weer terug te gaan naar China, het voelt alsof het heel lang geleden is dat we hier voor het laatst waren. Ik heb nog nooit met een Red Bull op dit circuit gereden, dus dat wordt leuk."

Nieuw sprintformat

Wat betreft de kansen voor Red Bull, is Pérez ook duidelijk. "Dit is een uitdagend circuit, maar ik denk dat we hebben laten zien dat we met de RB20 op de meeste plaatsen mee kunnen doen." Ook heeft 'Checo' de afgelopen week veel tijd gespendeerd in de fabriek. "Ik ben deze week terug geweest in Milton Keynes, waar ik hard heb gewerkt met mijn team om me voor te bereiden op de komende weken. Voorbereiding is heel belangrijk als je een sprintweekend hebt, omdat we zo weinig tijd in de auto krijgen om te oefenen. Het nieuwe format zal voor iedereen moeilijk te begrijpen zijn, maar we zitten allemaal in dezelfde positie. Mijn doel is om in het weekend zo dicht mogelijk bij de maximale punten te komen", aldus Pérez.

